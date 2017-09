17 brgys nakabaton mobile patrols

Syudad sang ILOILO – Ginhatagan sang pangulohan sining syudad sang bag-o nga mobile patrols ang17 ka mga kabarangayan kahapon sang aga.

Ginpangunahan ni acting mayor Joe Espinosa III ang pag-turnover sang mobile patrols para magamit sa paglibot ukon pagpatrolya sang masunod nga mga barangay:

* Bonifacio, Mohon kag San Jose sa distrito sang Arevalo;

* Osmeña, Arsenal-Aduana, Danao, Legaspi-Dela Rama, President Roxas, Nonoy, kag Yulo Arroyo sa City Proper;

* Laguda kag Rizal sa La Paz;

* Ma. Cristina, Sta. Isabel, San Jose, Seminario, kag EL 98 sa Jaro; kag

* Progreso sa Lapuz.

Hambal ni Espinosa nga pamaagi ini sang syudad para mabuligan ang mga kabarangayan nga mamentinar ang kalinong kag katawhay kag mapadasig ang pag-monitor sang krimen.

Nagapati man sia nga daku ang mabulig sang mobile patrols sa kampanya sang mga barangay kontra sa ilegal nga droga bangod nga may masakyan ang mga tanod kon magpatrolya.

“Daku gid ni nga bulig kay we will give them mobility kag malibot nila ang barangay nga madasig,” hambal ni Espinosa.

Ginklaro naman niya nga indi mahimu nga magamit ang mobile patrol sa personal nga mga transaksyon bangod nga nagasupak ini sa kasugoan.

Ang madakpan nga nagagamit sang mobile patrol sa personal nga transaksyon pagakasohan sang syudad.

Angut sini, nagpangabay si Espinosa sa mga opisyales sang mga barangay nga halongan gid ang mobile patrol para magdugay./PB