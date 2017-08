2 KA BANGKAY SANG LALAKI GINHAL-ID SA DALAN

Syudad sang ILOILO – Wala gid matabangan ang duha ka lalaki nga nasapwan nga tadtad ang mga lawas sang igu sang mga bala sa higad sang dalan sakop sang Barangay Tiring, Cabatuan, Iloilo alas-10:45 sang Lunes sang gab-i.

Dead-on-arrival sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Cabatuan sanday Jonathan Peñafiel, 36, sang R. Mapa Street, Mandurriao sining syudad, kag Michael Malones, 29, sang Barangay Magdalo, La Paz, bangod sang patal nga mga pilas sa lawas, dughan, liog, kag ulo.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Senior Inspector Sullen Domingo, hepe sang Cabatuan Municipal Police Station (MPS), una nga nakabati sang asud-asod nga lupok ang mga residente tubtob nakit-an nila ang duag grey ukon puti nga pickup nga naglabay tubtob nasapwan na lang ang duguon nga mga biktima.

Nagpangayo man sang bulig ang mga residente sa Cabatuan MPS rason nga nagresponder si Domingo kaupod ang iya tropa.

Sunu kay Domingo nga nagahulag kag naga-ginhawa pa ang mga biktima rason nga gindala nila sa ospital apang ginbawian man sila dayon sang kabuhi.

“Nabatian lang nga may lupok, amo na nga may tirohay daw. Nag-proceed kami sa area. Kay basi mabulong pa ang mga biktima, gindala naton sila sa ospital pero gin-declare sila nga dead-on-arrival,” hambal sang hepe.

Sa pag-imbestigar man sini, sunu kay Domingo nga posible ginhal-id lamang sa lugar ang mga biktima kag didto gin-finishing.

“Ginahulat pa namon ang result sang imbestigasyon sang SOCO. It is either nga didto sila gintiro or gin-finishing sila didto. Basta may several gunshot wounds nga nakita sa lawas nila,” dugang sini.

Samtang, antes nasapwan ang duha ka mga biktima, nasiplatan na sang isa ka gwardiya nga naga-duty sa isa ka subdivision sa Pavia, Iloilo ang itom nga motorsiklo nga ginapanag-iyahan ni Peñafiel.

“May na-recover kami didto sa Pavia, ang motor sang isa ka victim naton nga si Jonathan P. Amo ni ang Neo color black. Nasiplatan ini sang security mga alas-10 sang gab-i,” sugid pa ni Domingo.

Pero indi pa man makabig sang hepe nga drug personality sa ila mga lugar ang duha ka mga biktima apisar nga nakabati sia sang impormasyon nga naga-intra sa ilegal nga aktibidad ang duha.

“Amo na gani may info kami pero subject for validation ni sia. Sunu sa kapitan diri sa Brgy. Magdalo, La Paz, daw gin-tokhang gid man si Michael M.,” dugang pa ni Domingo.

Indi man niya mahambal nga biktima sang summary examination ang duha matapos nga wala pa nila matul-id ang motibo sang mga suspek.

Nag-gwa man sa inisyal nga imbestigasyon sang Cabatuan MPS nga nakit-an ang mga biktima sa Smallville Complex sa Mandurriao upod ang duha nila ka mga abyan antes ang krimen.

Pero indi madeterminar ni Domingo kon bala nakapalagyo ang duha ka abyan sang mga biktima bangod nga natalana pa nila nga rebyuhon ang footage sang closed-circuit television camera.

Narekober sang kapulisan sa ginluntaran sang krimen ang belt bag ni Peñafiel nga naga-unod sang mga ID kag kwarta subongman ang mga basiyo sang wala nadeterminar nga armas luthang.

Kag tubtob ginasulat ining balita, padayun pa ang imbestigasyon sang Cabatuan MPS sa nagluntad nga krimen./PB