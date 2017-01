2 ka bangkay sang lalaki nasapwan

Syudad sang ILOILO – Pareho nga nakabaklid, nakaposas kag may mga busal sa baba ang duha ka bangkay sang lalaki nga nasapwan sa magkatuhay nga lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo kahapon sang aga.

Una nga nasapwan ang bangkay ni Dante Laluma, 40, residente sang Sitio Little Janiuay, Brgy. Cubay, Jaro, sa national highway sakop sang Brgy. Tinorian, Barotac Nuevo, Iloilo alas-5:30 sang aga kahapon.

Ginlaragway ang biktima nga nagasuksok sang pula nga t-shirt, maong nga pantalon kag pula nga sapatos, nagataas sang 5’5” kag medyo mabukod ang panglawason.

Nakabaklid ang magtimbang sini nga kamot gamit ang posas, may busal ang baba gamit ang duck tape kag may mga patal nga pilas sa ulo kag iban pa nga bahin sang lawas.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Chief Inspector Raymond Celoso, hepe sang Barotac Nuevo Municipal Police Station (MPS), si Larry Pardola ang nakakita sa bangkay ni Laluma nga nagahuray-ad sa higad sang dalan kag ta-ta sang pagtiro ang ulo kag lawas.

“May nag-inform sa aton kapulisan nga may nasapwan nga patay nga nakabaklid, nakagapos ang duha ka kamot, may busal ang baba kag damo igu sang bala,” hambal ni Celoso.

Nagapati ang hepe nga tuman ang kaakig sang naghimu sang krimen bangod nga ginta-ta gid sang tiro ang ulo sang biktima gamit ang ginapatihan kalibre .45 nga pusil.

“Kita naton nga indi lang ordinary nga pagpatay kundi daw overkill bala haw. Sa ulo pa lang daw walo na ang igu ya,” dugang ni Celoso.

Indi man magnubo sa tatlo ka mga suspek ang nagtiro sa biktima bangod nga mabudlay para sa isa ka suspek nga magtiro sang masobra 10 ka beses.

Sa pagpati man ni Celoso, indi magnubo sa apat tubtob anum ka oras nga ginhimu ang krimen antes nasapwan ang biktima.

Posible nga didto man mismo sa lugar ginhimu ang krimen bangod sang mga dugo nga nagalinapta kag narekober nga mga basiyo sang bala.

Samtang ginasulat ini nga balita, indi pa mapat-od ni Celoso kon ano ang motibo sa krimen.

Sa pihak nga bahin, nasapwan man alas-6:20 sang aga kahapon ang bangkay sang isa ka lalaki sa higad sang sapa sa Brgy. Banuyao, distrito sang La Paz.

Ginkilala ang biktima kay Romel Andrew Cagbay y Dorado alyas Kurt, 32, kasado kag residente sang Sitio 27, Brgy. Tabuc Suba, Jaro.

Naka-agi ini sia trabaho sa isa ka security agency kag makapila man ka beses nga gin-tokhang sang kapulisan, sandig man sa panaysayon ni kagawad Buds Jardeleza sang Brgy. Tabuc Suba, Jaro.

Kaangay sang una nga bangkay, nakaagom si Cagbay sang pilas sa ulo tuga sang ginapatihan pagtiro.

Naputos man ang baba sini sang duct tape kag ginhigtan sang duct tape ang magtimbang sini nga mga kamot kag tiil.

Narekober sang Scene of the Crime of Operatives sa luyo sang biktima ang tatlo ka mga plastic sachets sang ginapatihan shabu, lighter, kag aluminum foil.

Base sa report sang La Paz PNP, posible nga may kahilabtanan sa ilegal nga droga ang kamatayon sang biktima./PB