2 ka fire truck nagsampok: 4 pilason

Syudad sang ILOILO – Imbes nga magresponder sa sunog, nagtupa sa ospital ang apat ka mga bombero matapos nga nagsampok ang ila ginasakyan nga fire truck sa kasubong nga fire truck kag nadalahig pa ang isa ka taxi sa interseksyon sang mga dalan Delgado kag Iznart sa City Proper alas-11:10 sang Domingo sang gab-i.

Gindala sa Saint Paul’s Hospital si Fire Officer (FO) 3 Val Cesar Divinagracia nga nakaagom sang mga samad sa tiyan kag tiil, sa Iloilo Doctors’ Hospital naman gindala si FO3 Wyndell Barrientos nga may mga pilas sa agtang kag siko samtang sa Iloilo Mission Hospital ginpadangat si FO1 Jomille Edrosolano nga nasamaran sa nawong kag siko.

Si FO3 Frankie Octavio nga gindala sa Saint Paul’s Hospital ang nakagwa man dayon matapos nga madapatan sang pagbulong.

Sa pag-imbestigar sang Traffic Investigation and Enforcement Unit, magaresponder kontani sa sunog sa Dela Rama Compound ang fire truck sang Bureau of Fire Protection (BFP) nga ginamaneho ni FO1 Jomille Edrosolano subongman ang fire truck sang Federation Volunteer Fire Brigade nga ginamaneho ni Ramel Tiope, 47, sang nagluntad ang aksidente.

Gina-alegar nga madiretso kontani ang fire truck sang BFP sa Dela Rama Compound samtang ang isa naman madiretso sa Plaza Libertad. Pero pag-abot sa interseksyon sang mga dalan Ledesma kag Iznart, nagbunggoanay sila.

Nakaagom sang gamay nga halit sa ulohan ang fire truck sang volunteer fire brigade samtang nagkalagupi gid ang ulohan sang fire truck sang BFP. Sa bahin sang taxi nga ginamaneho ni Edison Buenafe, 41, sang Sara, Iloilo, gupi man ang unanhan kag nakakas ang pang-idalom sini.

“Ang aton nga truck nga ma-proceed sa crime scene para magresponder sa sunog pero nagkataon nga ang along the way sa intersection sang Iznart kag Delgado ang aton truck kag ang iya sang volunteer na-aksidente,” siling ni City Fire Marshall Bartolome Beliran sa interbyu sang Panay Balita.

Dugang pa ni Beliran nga handa nga maghatag sang bulig-pinansyal ang pamunoan sang BFP para mabuligan ang mga kagastohanan sa ospital sang ila apat ka mga bombero./PB