2 ka kawatan gintiro-patay sa Bacolod

Syudad sang BACOLOD – Patay ang duha ka ginasuspetsahan kawatan matapos gintiro sang mga pulis sa isa ka compound sa St. Therese Avenue sa Doña Juliana Subdivision, Barangay Taculing diri mga alas-5:20 ang takna sang hapon sang Lunes.

Sunu kay Chief Inspector Jovil Sedel, ginkilala ang isa ka napatay nga si Mark John Bayot Fabila, legal ang edad kag taga-Brgy. 29 sining syudad kag nagadala man sang address nga Brgy. Malingin, Syudad sang Bago. Samtang wala naman makilala pa ang upod sini.

Pahayag pa ni Sedel nga nakabaton sila sang report nga may nagadistrongkar sang salakyan sa sulod sang isa ka compound kag gilayon man nila nga ginrespondehan.

Sang nakita sang ginapasuni mga kawatan ang mga pulis, gilayon sila nga nalagyo samtang nagapalupok sang ila pusil. Nagsaka sila sa kisame sang balay kag ginguba ang atop agud didto makaagi sa pagpalagyo kag liwat nga nagpalupok sa mga pulis nga nagalagas sa ila.

Bangod sini, sunu pa kay Sedel, wala sang nahimu ang mga pulis kundi nga magbalos sa pagtiro sa diin naigu ang duha.

Gindala pa ang duha sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang mga alas-5:40 sa hapon ginlawag nga patay ni Dr. Karen Jo Cruz si Fabila. Pagka-alas-10:15 naman sang gab-i, napatay ang isa pa.

Nakarekober naman ang Scene of the Crime Operatives sa pagpamuno ni Chief Inspector Maja Tolentino sa duog sang insidete sang kalibre .38 nga may mga bala, kalibre .45, isa ka improvised nga pen gun, itom nga Chevrolet Aveo nga may conduction sticker nga WA 7717, plate numbers, ginpangkakas nga goma, kag iban pa.

Samtang ginasulat ini nga balita, gina-usisa pa sang mga pulis ang natabo./PB