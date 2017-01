2 KA LALAKI GINPATAY SA ESTANCIA

Syudad sang ILOILO – Ginbawian sang kabuhi ang duha ka lalaki matapos nga ginpangbunu sa magkatuhay nga lugar sa banwa sang Estancia, Iloilo kahapon sang kaagahon.

Nagluntad ang una nga krimen ala-1:40 sang kaagahon sa Barangay Tanza, Estancia. Dead-on-arrival sa Jesus Colmenares Memorial District Hospital sa Balasan, Iloilo ang biktima nga manogbaligya sang uga nga si Ian Balasa, 26, kasado. Nakaagom ini sang mga pilas sa wala nga abaga kag ilok.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Chief Inspector Johnny R. Tumambing, hepe sang Estancia PNP, nakabugtaw ang asawa sang biktima sang nabatyagan ang gahod sa una nga panalgan sang ila balay rason nga ginpukaw sini ang bana.

Sa pagpati ni Tumambing nga ginkomprontar ni Balasa ang suspek nga posible nakilala sini rason nga ginbunu ini.

Nadiskubrehan man nga may defense wound ang biktima sa abaga rason nga may pukotay pa nga natabo.

“Incident transpired while the victim was sleeping inside his house, sa balay niya sa second floor. Ang iya asawa daw nakabati sang something sa idalom. Then she woke up his husband and naghambal, ‘Pa, tan-awa anay sa dalom kay daw may tawo.’ Then, ang victim nanaog sa dalom kag gin-verify kon ano ang magahod bala. Definitely kilala sia sang biktima that’s why sang ginkompronta kag sang nakita sang biktima, ginbunu ya ini,” eksplikar ni Tumambing.

Matapos nga ginbunu, dayon man palagyo sang naga-isahanon nga suspek.

May ginasundan na subong nga suspek ang Estancia PNP kag pagpangawat naman ang ila ginasundan nga anggulo.

“We have an identity sang suspect but indi pa namon ma-divulge kay sige pa ang hot pursuit sang aton mga pulis,” dugang sang hepe.

Pag-abot naman sang alas-2:20 sang kaagahon, ginsulod pa gid ang isa ka balay sa Purok 2, Brgy. Daan Banwa sang naga-isahanon man nga suspek kag ginpatay ang isa ka soltero.

Dead-on-arrival man sa nasambit nga ospital si Romel Baldoza y Granada, 36, nga nakaagom sang mga pilas sa kilid kag ilok.

Hambal ni Tumambing, nagakatulog ang biktima sang ginsulod sang suspek kag ginbunu.

Nakasulod naman ang suspek sa balay paagi sa pag-guba sang kudal nga human sa bitlag (kawayan) kag nagdiretso sa kwarto sang biktima.

“Suspect gained entry sa window made sang bitlag. While inside, he goes directly to the room of victim while sleeping, without any provocation ginbunu man niya ang biktima sang duha ka beses sa kilid kag ilok dampi,” sunu kay Tumambing.

Nabugtawan man sang iloy kag utod sang biktima ang suspek nga nagapagwa na sa ila balay apang dala sa kahadlok, wala sila nakasinggit para mangayo bulig.

Daan naman nga hiligut-anon ang ginasundan nga anggulo sang Estancia PNP sa pagpatay kay Baldoza bangod nga kilala sang mag-iloy ang suspek apang nagpamalibad sila nga hingadlan.

“Ang motive ya di may mga old grudges sila. Kay kilala sang mag-iloy ang suspek kay lately may indi sila pag-intindihanay ilabi sa nagkaladula nga mga manok. Ang suspek amo na ila ginaduha-duhaan nga nagkuha,” hambal pa ni Tumambing.

Kag samtang ginasulat ining balita, padayun pa ang hot pursuit operation sang Estancia PNP sa duha ka suspek./PB