3 ka Ilonggo nga soldado sa Marawi, ginpasidunggan

Syudad sang ILOILO – Ginpasidunggan sang pangulohan sining syudad ang tatlo ka Ilonggo nga mga soldado nga nadestino sa Syudad sang Marawi tion sang pagsakop sang grupo sang Maute sa lugar umpisa sadtong Mayo 23.

Ginpangunahan ni Mayor Jose Espinosa III ang paghatag sang citation award kag P5,000 nga cash kanday Private Andrew D. Catequista, Corporal Mark Gevero kag Staff Sergeant Rodel Pacaña sang 31st Division Reconnaissance Company (DRC) sang 3rd Infantry (Spearhead) Division sang Philippine Army kahapon kadungan sang flag raising ceremony sa city hall.

“This is our own little way of showing that they our heroes and we acknowledge their help to make the country indivisible Republic of the Philippines,” siling ni Espinosa.

Nahibaluan nga nag-abot sa syudad ang 31st DRC sadtong Oktubre 27 kag nalipay gid ang tatlo ilabi na si Pacaña nga nakaupod na sini ang iya asawa kag duha ka bata.

Matandaan nga tion sang krisis sa Marawi, nakabulig ang 31st DRC para mabawi sang tropa sang gobyerno ang pila ka mga building kag lugar nga ginsakop sang Maute paagi sa pagbalabag sang mga ginadala nga eskplosibo, pusil kag iban pa nga kagamitan sang mga terorista./PB