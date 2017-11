3 ka pugante sang Antique jail, nadisgrasya

Syudad sang ILOILO – Napurnada ang handum nga pagpalagyo sang tatlo ka mga priso sang Antique Provincial Jail matapos nga nadisgrasya sila.

Sandig sa report sang San Jose PNP, nagpalagyo paagi sa paglagari sang salsalon nga karsel ang tatlo ka mga priso nga sanday Loyd Vicente Francisco, 27, may kaso nga murder; Allan Lerona y Sandoy, 27, may kaso nga murder; kag Marvin Nabong y Nietes, 31, nga may kaso nga paghimulos, gikan sa provincial jail sa Binirayan Hills, Barangay 8, San Jose, Antique sadtong Oktubre 29 sang tungang gab-i.

Sang nakagwa na sa prisohan, nagsakay ang tatlo sa motorsiklo kag nagpadulong sa Brgy. Boroc-Boroc, Belison, Antique pero nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang drayber nga si Francisco rason nga nagtumpilak gid sila sa tunga sang dalan.

Nakaagom ang tatlo sang mga samad sa lawas rason nga gindala sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag gwardiyado na subong sang mga jail guards sang provincial jail./PB