300 pulis sang PRO-6 gin-augment para MassKara Fest

Syudad sang ILOILO – Masobra 300 ka mga pulis gikan sa Police Regional Office (PRO) 6 ang ginpadala sa Syudad sang Bacolod para magbulig sa pagbantay sa seguridad sang mga tawo nga magadagsa sa Masskara Festival 2017.

Ginpatigayon sang Lunes ang send-off ceremony sa masobra 300 ka mga pulis sa Campo Delgado nga ginpangunahan ni Regional Director Chief Supt. Cesar Hawthorne Binag.

Sunu kay Binag, magabulig ang mga pulis sa puersa sang Bacolod City Police Office kag Negros Police Provincial Office sa pagbantay sang seguridad sang mga magadagsa sa highlight sang Masskara Festival sa Oktubre 21 tubtob 22.

“Binigyan namin ng focus yong Bacolod City lalo na ngayon na may Masskara Festival tayo. Actually, magbaba tayo doon ng mahigit 300 na tao na warm bodies,” anunsyo ni Binag.

Mabulig man ang puersa sang Philippine Army kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno sa pagbantay sa palibot sang syudad kag sa iban pa nga mga lugar nga posible dugokan sang mga tawo.

“More than 1,000 of them plus ‘yong augmentation ng Army and from other agency, ‘yon ang target natin na babantay,” dugang ni Binag./PB