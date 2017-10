4 CRIMINAL GANGS NAGA-OPERATE SA 5TH DISTRICT

Syudad sang ILOILO – Apat ka mga criminal gangs ang natumod sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) nga naga-operate sa quinto distrito sang probinsya sang Iloilo.

Sunu kay IPPO director Senior Superintendent Marlon Tayaba, nagapokus ang ila operasyon sa apat ka mga criminal gangs nga ang iban bag-ong tukod nga may kaangtanan sa robbery, ilegal nga droga, gun-running, kag guns-for-hire.

Dugang pa ni Tayaba nga naga-operar ang mga ini sa mga banwa sang Lemery, San Enrique, San Rafael, kag Sara.

“Lahat na illegal na mapeperahan ginagawa nila. Ilan sa kanila ay mga bagong form, ang iba naman ay mga noon pa na huminto at ngayon bumuo ulit. Most of their members ay mga remnants ng matagal na mga grupo,” siling ni Tayaba.

Sandig naman sa intelligence reports sang kapulisan, anay pulis ang lider sang criminal gang sa Sara kag gina-alegar nga mga opisyales sa barangay ang iya mga miembro.

Sunu pa sa director nga gamiton niya ang mga miembro sang Provincial Drugs Enforcement Unit kag tracker team agud magsentro sa mga wanted persons, kawatan, loose firearms, kag iban pa nga mga krimen.

Samtang, tion sang Peace and Order Summit 2017 sa San Dionisio, Iloilo kahapon, ginpresentar sang IPPO ang datus nga nagapakita nga nagapanguna ang quinto distrito sa bug-os nga probinsya pag-abot sa mga krimen kaangay sang rape, murder, robbery, kag motornapping.

Sunu pa sa IPPO nga banwa sang Estancia ang may pinakadamo nga narekord nga kaso sang rape nga naglambot sa 10 subong lang nga 2017. (Balita halin sa Panay News)/PB