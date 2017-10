4 ka priso sa IDJ positibo sa drug test

Syudad sang ILOILO – Nagpositibo sa pag-gamit sang ilegal nga droga ang apat ka mga priso sang Iloilo District Jail (IDJ) matapos nga ginpa-idalom sa random drug testing sadtong Oktubre 1.

Ginkumpirmar ni Jail Supt. Gilbert Peremne, assistant regional director sang Bureau of Jail Management and Penology 6, nga nagpositibo sa pag-gamit sang ilegal nga droga ang apat sa pito ka mga priso sa Dorm No. 4.

Ginhiwat ang drug testing matapos ang ginkasar nila nga greyhound inspection kon sa diin nakarekober sila sang walo ka mga plastic sachets sang ginapasuni shabu.

Lakip sa nagpositibo sa pag-gamit sang ilegal nga droga amo sanday Boyet Acap nga bata ni Marque “Boboy’ Acap, Randy Legazpi, Jovern Abantao, kag Tomas Gan.

Sunu pa kay Peremne nga ini man ang nagtulod sa ila nga tingbon sa Special Intensive Care Area umpisa sang Lunes ang 13 ka high-value target nga mga drug personalities para mas mahapos nga mabantayan ang ila hulag./PB