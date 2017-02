5 minor nga trabahador ginmaltrato sang pulis?

Syudad sang ILOILO – Naluwas ang lima ka mga minor de edad nga trabahador sa Oton, Iloilo sang gintingob nga puersa sang Department of Social Welfare and Development (DSWD), Criminal Investigation and Detection Group kag Department of Labor and Employment kahapon.

Base sa impormasyon nga nabaton sang DSWD, nagatrabaho ang lima ka kabataan sa pancit molo factory nga ginapanag-iyahan sang isa ka pulis kon sa diin ginamaltrato sila.

“Nagatrabaho na sila da, ang malain kay kis-a makita namon ginasumbag sang pulis kag ginabakol pa sang kawayan ang mga bata,” pahayag sang saksi nga indi luyag magpahingalan bangod sa kahadlok para sa iya seguridad.

Sa ginlunsar nga joint operation, nakuha ang mga bata sa sulod mismo sang factory.

Wala pa naghatag sang detalye ang mga otoridad sa ngalan sang suspek kag ginahinago ang ngalan sang mga biktima para sa ila seguridad.

Padayun naman ang maid-id nga pag-imbestigar sa kaso kon matuod ang alegasyon batok sa wala pa mahingalanan nga suspek./PB