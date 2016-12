6 biktima sang palupok sa KN

Syudad sang ILOILO – Anum ka mga persona ang nasamaran bangod sang palupok sumugod sang Disyembre 21 tubtob 25 sa Kabisay-an Nakatungdan, sandig sa rekord sang Department of Health (DOH) 6.

Sunu naman kay Dr. May Ann Sta. Lucia, regional coordinator for violence and injury prevention program sang DOH, tatlo sa anum ang halin sa Negros Occidental kag tag-isa sa probinsya sang Capiz kag Iloilo kag sa Syudad sang Iloilo.

“Most of the cases were blast burn and eye injuries caused by firecracker, illegal boga and Roman candle,” eksplikar ni Sta. Lucia.

Tanan nga mga biktima ang lunsay man mga lalaki nga naga-edad sang anum tubtob 22 anyos.

Nag-gwa man sa rekord sang DOH nga isa lamang ka firecracker-related injury ang natabo sang gab-i sang Dis. 24, duha sa adlaw sang Paskwa kag tatlo antes ang Dis. 24.

Kon ikumparar naman ang datus sang 2015, mas manubo ang subong nga tuig. Bangod sini, nagalaum si Sta. Lucia nga daku ang iganubo sa numero sang mga nasamaran bangod sang palupok rason nga ginaduso nila sa DOH ang community fireworks displays nga mas hilway sa mga tawo. Luwas sa kampanya kontra sa pag-gamit sang palupok, ang DOH nagasuporta man sang work stoppage order kontra sa mga balaligyaan sang pyrotechnics kag firecrackers.

Nahibaluan nga sang 2015, ang DOH nakarekord sang 932 ka mga kaso sang firecracker-related injuries sa KN, nga may walo ka por siento nga gintaas kon ikumparar sang 2014.

Nagapabilin naman nga sentinel sites sang DOH ang Western Visayas Medical Center sa distrito sang Mandurriao sa Syudad sang Iloilo kag Corazon Locsin Memorial Regional Hospital sa Syudad sang Bacolod./PB