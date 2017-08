7 KA LALAKI TIKLO SA BUY-BUST SA HOTEL

Syudad sang BACOLOD – Arestado ang pito ka mga lalaki tion sang buy-bust operation sa sulod sang Room No. 211 sang Planta Centro Bacolod Hotel and Residences sa Araneta Street, Barangay 39 diri mga alas-9:30 sang Miyerkoles sang gab-i.

Ginkilala ang target sang buy-bust kay Dindo De Ocampo Barcillo, 32, kag residente sang Kalye Rizal, Brgy. Zone 9, Syudad sang Talisay, Negros Occidental.

Nakumpiskar sa paghinakop ni Barcillo ang tatlo ka dalagku nga bulto kag isa ka gamay nga pinutos sa plastik sang ginapasuni shabu kag paltik nga .38 kalibre nga pusil nga may sulod anum ka mga bala.

Ginakabig man ini nga top 2 high value target sa Negros Island Region, sunu kay Senior Supt. Jack Wanky, OIC sang Bacolod City Police Office.

Tion man sang operation sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office sa pagpamuno ni Inspector Adrian James Albaytar, Police Station 1 kag Philippine Drug Enforcement Agency Region 18, naabtan nila sa kwarto ang anum ka iban pa nga ginapasuni naga-pot session. Ginkilala ang mga ini sang mga otoridad kanday:

* Robert Jan Caderon Herman, 34, soltero kag naga-istar sa Brgy. Villamonte;

* Miko Manuel Luis Baylon Lizares, Jr., 34, soltero kag taga-Capitol Subdivision;

* Karl Feria Ocampo, 31, sang Eroreco Subdivision sa Brgy. Mandalagan;

* Mikael Nicholas De Leon Zayco, 34, soltero kag taga-Capitol Hills, Brgy Estefania;

* Marvin Jacier Magno, Jr., 35, soltero kag naga-istar sa La Salle Avenue, Brgy. Villamonte; kag

* Mariano Leobando Villarosa, Jr., 37, soltero sang Capitol Heights 3, Brgy. Villamonte.

Sunu sa mga otoridad, si PO1 Dennis Celeste ang nagserbe nga poseur buyer nga nagbakal sang isa ka sachet sang gina-alegar shabu sa kantidad nga P500 bilang marked money nga ginbaton naman ni Herman.

Sa kabug-osan, ginabanta nagabug-at sang 30 gramos ang ginapasuni shabu nga nakumpiskar sa mga suspek, lakip na ang kilohan kag lima ka improvised tooter nga gina-alegar may shabu residue.

Ang mga suspek priso na karon sa lock-up cell sang Police Station 1./PB