Ang Bakunawa

Malulo ang paghambal ni Dulce apang may kapag-on nga bag-o lang nakita ni Mateo sa iya. Nabihag sia. Gintulok niya liwat si Dulce nga daw sa una nga tion, samtang nagapungko ini sa iya atubangan nga nagakugos sang lapsag. Nagabanaag si Dulce kasubong ginsilakan sang kapawa gikan sa bag-o lang niya nabatyagan nga “paghigugma.”

Naglus-aw ang mga bituon sa pagpamanag-banag. Ang lapsang nagahuragok kag nagayuhum sa iya kahamuok. Pagkatapos sang malawig nga kasubo sang kagab-ihon, may bag-o nga paghimud-us sa makanay nga nawong ni Dulce. Ginpasalig niya si Mateo nga kon indi niya makita si Emilio, atubangon niya ang kabuhi nga may kaisug kag kapag-on para sa iya anak. Ano man kuno ang madangatan sang festival nga ini, mangin tunay sia nga iloy sa bata.