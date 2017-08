Ang Bakunawa

(Una nga gua)

Kasisidmon na sang nagdungka ang baroto sa Isla Pulang Pasayan. Ulibay ang iya gitara kag bakintol ang knapsack, nanaug si Mateo Luces Feliciano. Hana nga magsugod ang pambukas nga mga seremonyas sang Bakunawa Festival. Naga-anaw ang mga dumalagyang sa baybayon kag sa makitid nga mga dalanon sang diutay nga isla.

Dose años na ang nagligad sang ulihi nga nagtapak si Mateo sa isla kon diin sia ginpadaku sang iya lola. Ang pulo sang iya mga handumanan daw ginlatag sa panahon tubtub nga halos indi na niya ini makilala.

Ang pantalan, napun-an subong sang mga balaligyaan kag kalan-an, kag daw tren nga nagatinabid-tabid ang mga baroto sa dulungkaan. May mga tiyanggi kag kiosko nga nagabaligya sang mga postcard kag kon ano pa nga mga souvenirs sang Bakunawa Festival para sa mga turista kag dumuluong nga nagadugok sa isla kon tig-ilinit.

Isa-isa nga ginmulalong ni Mateo ang mga nawong nga iya nasugata samtang sia nagapanagil-ut sa nagadinaguso nga panong gikan sa pantalan. Wala gid sia sang nakilala. Indi niya mapain kon sin-o ang pangayaw kag kon sin-o ang tumandok.

Nakabatyag sia sang pakaisahanon kag pagka-out of place. Bisan ang tisa nga simbahan nga sadto anay tuman ka daku kag balaan, kon diin ang iya tingog una nga nahanas, subong daw nagkupos kag pinabay-an. Samtang nagasuroy sia sa baybayon, naghinulsol sia sa iya pamat-ud nga magbalik. Ginbuko niya nga sorpresahon ang tanan, sa baylo, sia ang ginkibut sang mga pagbag-o. Pinasahi subong ang paghiwat sang festival.

Kinse años na ang nakaligad, ang iya lola, ang bantog nga manalaysay nga si Mercedes Luces, ang nagpamuno sang nahauna nga Bakunawa Festival. Bantog nga estoryadora si Lola Ceding. Sia ang ginakabig nga Lola Basyang sang bug-os nga pulo. Ang iya nabalhag nga bersyon sang sugilanon sang bakunawa nangin bantog kag pamoso, kag natural lamang nga luyag sang mga taga-isla nga makapulos man gikan sa kadayawan. Ginapabugal gid ni Mateo ang iya lola.

Apang sa kadamu na sang iya napamangkutan, wala gid sang nakadumdum sang tigulang nga nagpasugod sang Bakunawa Festival. Wala sang nakakilala kay Señora Luces.

Sang ulihi, nakasalapu gid man sia sang isa ka tindera nga nakadumdum. Sang may kasubo, ginsugiran sia nga nagtaliwan ang iya lola sa isa ka makahalangusbu nga bagyo nga naghanut kag nagrumpag sang isla tatlo ka tuig na ang nagligad. Dugang pa sang mabuot nga bura-an, napapas na ang kaliwatan sang mga Luces sa isla: kaupod nga nagtaliwan ang apelyido sa pagkamatay sang kinilala nga estoryadora.

Nangayo pasaylo ang tindera tungod nagasaku sia. Magasugod na ang palagua-on sa kilid-baybay, nga pagasundan sang binayle tubtub sa kaagahon, maayo nga kahigayunan agud maglibud sang iya tinanok kag sinanlag nga mani. Tuman ka bundol sang negosyo sa isla sa kalabanan sang tuig, apang nagatimbuok ang ganansya kon tig-ilinit, ilabi na sa tion sang festival. Para sa kubos nga manugbaligya, ang pagakita-on sa semana nga ini, sarang makabuhi sa iya sa bug-os nga tuig.

Sa kasakuon, wala na namutikan sang tindera ang pagpalanghuyhoy sang mga abaga ni Mateo sang pagkasat-um nga wala na gali ang iya lola. Dali-dali nga nagpamutos sang iya mga inuglibod ang tindera. Dayon, haku-hako sia nga nagsiling, “Malipayon nga pagbalik sa Isla Pulang Pasayan,” kag sa isa ka pisok, nagkuyampad na sia sa dalan, bitbit ang iya baligya.