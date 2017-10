Ang mga Pagpasimpalad ni Peter Valentine GIORGOS

Una sa listahan sang mga duog sa Athens nga luyag kadtuan ni Peter Valentine ang Acropolis, ilabi na ang templo sang Parthenon nga napahamtang sa ibabaw sini.

Sumugud sa pagkabata, buhi sa imaginacion ni Peter ang katanhagaan kag kadalayawun sang Parthenon. Madamu sia sang nabasahan nahanungud sa maragtas sini.

Indi man gid madamu ang tawo sa palibut sang Parthenon sadto nga mga tion. Hapun na, kag medio malamig na ang hangin sang Octubre. Nagtahaw na ang mga turista nga nagaduguk sa Acropolis kon summer.

Mabatu ang Acropolis. Kag bangud natais na sang madamu nga mga tiil nga nag-agi agud magpalapit sa Parthenon, madanlug ang mga bato. Kinahanglan maghalung.

Sang nadalin-as si Peter Valentine, ginsalu sia ni Giorgos Fotakis. Nga daw ato bala mga hulug sia sang langit.

“Oh, my God! Thank you,” siling ni Peter nga nataranta. Nagsaka sia sa isa ka bato para kuntani magkuha sang selfie nga ara sa background ang Parthenon, kag nakadanlug sia. “You saved my life.”

“No problem,” sabat ni Giorgos. Kag didto nagsugud ang ila pagsugilanunay. Tubtub nga ginhagad ni Peter si Giorgos nga maniapun, bilang pasalamat kuno sa pagsalu sa iya sang sia nadanlug.

Nagkadlaw si Giorgos, tag-iya kuno sia sang diutay nga kalan-an sa Plaka, isa ka popular kag maragtasun nga duog sa kilid sang Acropolis. Gin-agda niya si Peter sa iya kalan-an. Ginapabugal gid niya ang mga putahe nga lamb sang iya taverna ilabi na kon matulutugnaw kag tapus na ang tig-ilinit.

“Do you often go to the Acropolis to get customers for your restaurant?” nagalahug nga pamangkut ni Peter.

Nagkadlaw si Giorgos. “Do you believe in destiny?”

“Destiny as in fate? As in the Greek word ‘moira’?” Gintuluk ni Peter si Giorgos, “Why do you ask?”

“It’s my birthday today, and I always visit the Parthenon on my birthday.” Kag nagpadayun sia sa panaysayun nga kaina pa kuntani sia sang aga masaka sa Acropolis, apang may kon ano nga nagahawid sa iya. Sang nakapamat-ud na sia nga magtaklad sa balaan nga bato sang mga sinauna nga Griego, nakita n’ya kuno si Peter sa linea nga nagagawad sang ticket.

Wala n’ya man ginhingagaw o ginbuku nga sundan si Peter Valentine, apang ambut kon ano ang natabu kag natabuan lang gid nga ara sia sa likud sini sang nakadanlug ang turista nga Filipino.

“I guess it’s destiny. Happy birthday, gorgeous Giorgos. I’ll go to your restaurant, but I insist to pay,” siling ni Peter.

“No, please, don’t insult me. I want you to be my special guest tonight. I don’t have a party, but I want you to enjoy dinner with me. Then, maybe we can go somewhere after.”

“Well, in that case, I want to buy you a gift.”

“But I already have my gift!” Nagyuhum si Giorgos, yuhum nga romantico. Wala sang madamu nga misterio apang naluyagan gid ni Peter ang amu nga yuhum.

Dayon, gindakup sang Griego ang kamut ni Peter kag madasig nga ginhalukan ang Filipino didto mismo sa ibabaw sang Acropolis, sa kilid sang Parthenon, sa tungatunga sang Parthenon kag sang Daan nga Templo ni Athena. Haluk nga wala sang huyahuya.

“You are the gift of the goddess Athena to me on my birthday.”

“She is a wise goddess,” sabat ni Peter Valentine. Nahibaluan niya nga si Athena ang ginapasidunggan nga patron sang Athens, sang Parthenon, kag madamu pa nga mga templo sa Grecia. Nahibaluan man niya nga si Athena amo ang diosa sang kaalam, binalaybay, paghabul, pati sang guerra kag diplomacia.

Kag ayhan, nahibaluan man niya nga may mga binalaybay nga mabalay sa tunga nila ni Giorgos, ang birthday boy, bag-u magtunganggab-i./PB