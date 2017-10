Ambut kon ngaa didto naapuk sa Varkiza ang Apollonia Hotel nga ginpatigayun sang travel agent nga si William para kay Peter Valentine. Mga veinte cinco tubtub treinta euros man ang taxi halin sa hotel pakadtu sa centro sang Athens.

Treinta y cinco ang taxi sang nagligad nga gab-i halin sa pantalan sang Piraeus pakadtu sa hotel. Mga veinte cinco man ang estimate sang driver halin sa hotel pakadtu sa airport kon magpauli na si Peter.

May panugyan si Eleni nga receptionist sang hotel: Sarang makataxi si Peter tubtub sa estacion sang Elliniko, kag magmetro train na lang tubtub sa estacion sang Akropoli ukon Syntagma. Tuman ka usik sang tiempo ang maghulat sang bus, kag tuman kagasto kon magtaxi padulung sa centro.

1.40 euro lang ang Metro train, ayhan 10 euro ang taxi hasta sa Elliniko station. Sa 12 euros, wala sang daku nga traffic kag conveniente man.

Sa una nga adlaw, ginhimu ni Peter ang ginpanugyan ni Eleni. Gintandaan niya nga mas maayo nga Acropolis station lang ang tumurun niya firme bangud Red Line ini, duluderecho lang, siyam ka stops. Kon sa Syntagma pa sia, sa ikanapulu nga stop, may halinhalin sang train.

Sa pagdumdum nga makakinut sia, nagbakal man sia sang combo ticket para sa mga attractions sa Athens. Sarang sia makasulud sa walo ka museo sa sulud sang lima ka adlaw sa precio nga treinta euros. Bisan pa duha lang sia ka adlaw sa cabecera sang Greece (bangud nadula na ang isa ka adlaw sa pagpanakayun halin sa Santorini), ginkuha niya ang ticket.

Una niya ginkadtuan ang Acropolis. Dayon, nagpanaug sia sa Plaka, kag naglakatlakat padulung sa Monasteraki. Didto sia nagab-ihan.

Wala sang madamu nga English signs ang mga dalan. Halin sa Monastiraki, nakalab-ut sia sa Syntagma Square.

Madulum na ang alas siete gani nagdalidali sia gawad sang ticket sa Syntagma station, apang lain ang mga destinacion nga nasulat sa mga ganhaan. May ara pakadtu sa airport. May ara pakadtu sa pantalan. Wala sang nagalabay sa Acropolis. Amu nga nagpanghulunghulung sia sang mapamangkutan.

Ginpalapitan niya ang isa ka pamatan-un nga pula ang buhok kag barbas. Mabuut ang guya sini. Daw mabinuligun.

Ginhambalan sia nga sala gid man ang estacion nga iya gin-gawaran sang ticket, kinahanglan magsaylu sia sa kaingud nga estacion.

Nalukut ang guya ni Peter, apang ginhambalan sia sang pamatan-un, “I’ll walk with you there. I’m also going that way.”

Nagpakilala si Peter. Turista kuno sia, Filipino, una nga adlaw niya sa Athens, kay halus tunganggabi na sia nag-abut sang nagligad nga gab-i halin sa Santorini.

Nagpakilala si Vassilis. Estudiante kuno sia. Bag-u lang sia naghalin sa escuelahan. Tubtub naglab-ut ang ila sugilanon sa posibilidad nga sarang niya maupdan si Peter nga maglibutlibut sa Athens sa madasun nga adlaw bangud Sabado, kag wala man sia sang clase.

“I can’t pay for a tour guide,” siling ni Peter. Nga ayhan matuud.

“I did not ask to be paid. I just like you. I’ll do it for free. You don’t have to pay me.”

“What are you doing tonight?” pamangkut ni Peter.

“Nothing much. Why?”

“Would you like to spend the night with me?” pamangkut liwat ni Peter. Apang bag-u pa man nakasabat si Vassilis, gindugang niya, “Wait, what’s the age of consent here in Greece?”

Nagkadlaw si Vassilis. “You like me that way, huh?” Nagkadlaw sia liwat, mabuut nga kadlaw. “Don’t worry, I’m legal. I’m 19 already. And the age of consent for sex in Greece is 15.”

Nagsakay sila sa taxi, nanaug sa Sygrou-Fix, ang estacion pagkatapus sang Akropoli, kon diin nagapuyu si Vassilis. Nagkuha lang sang ilislan ang Griego, kag nagtaxi sila pakadtu sa Varkiza, didto sa Apollonia Hotel kon diin may hulut si Peter. Mga treinta y cinco euros man ang ginbayadan ni Peter, apang wala na yadto sa iya bungug. Totally worth it si Vassilis./PB