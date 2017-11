Assistance team gintukod para sa brgy drug clearing

Syudad sang ILOILO – Bangod sang padayun nga kapaslawan sang mga opisyales sang barangay nga madeklarar nga drug-cleared ang ila barangay sa pihak sang malawig na nga tion, nagdesisyon si Mayor Jose Espinosa III nga magbulig na sa ila documentation.

Sunu kay City Administrator Atty. Hernando Galvez, nagtukod ang alkalde sang Iloilo City Barangay Drug Clearing Program Assistance (ICBDCPA) team. Nagapanguna nga katungdanan sang team amo ang pag-coordinate sa tanan nga mga barangay sa bug-os nga syudad kag mag-assess sang estado karon sang ila natungdan nga drug clearing program.

“Si Mayor Espinosa nagpahayag sang pagkabalaka kay madamo sang barangay nga naga-claim nga they should have been declared drug free a long time ago but as of this time wala pa sila na-declare bangod sang madamo nga requirements nga wala nila allegedly na-comply. But some of them claimed na-comply nila,” siling ni Galvez.

Nasaad sa Executive Order No. 124 nga gintukod sang syudad ang Iloilo City Anti-Drug Abuse Council (ICADAC) kag gindesignar ang Barangay Secretariat sang syudad nga magbulig sa tanan nga mga barangay agud mangin lubos na nga hilway sa ilegal nga droga ukon mga aktibidad angut sa ilegal nga droga agud madeklarar sila nga drug-cleared.

Ang iban pa nga mga katungdanan sang team amo ang mga masunod:

* Buligan ang barangay sa paghanda sang kulang nga mga requirements kag paghiwat sang kinahanglanon nga hilikuton agud madeklarar na ang drug free status,

* Mag-coordinate sa natungdan nga mga ahensya kaangay sang PDEA, PNP, DILG, kag iban pa nga mga government agencies kag offices agud makakuha sang kaathagan ukon kinahanglanon nga bulig para sa deklarasyon nga drug free barangay, kag

* Mag-coordinate kag magrekomendar sa ICADAC chair sang mga barangay nga nakakumpleto na sang mga requirements agud madeklarar nga drug free kag mag-submit sang status report sang progreso sang tagsa ka barangay sa ICADAC chair kaupod na ang ila mga obserbasyon.

Mangin chairman naman assistance sang team si Galvez kag vice chairperson si Sports Development Officer III kag designated-senior executive assistant Rommel Castro. Ang mga katapo amo sanday Legal Assistant II Atty. Love Faith Hayco, Legal Assistant II Jhanrey Gonzaga, Legal Assistant II Rudiver D. Jungco Jr., Assistant Department head Eireen A. Manikan, Public Information Officer Lucy Sinay, kag Sports and Games Registration Officer II Ray Jason Gregorio./PB