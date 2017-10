Awto nadisgrasya: 1 patay, 4 pilason

Syudad sang ILOILO – Patay ang isa ka pasahero samtang pilason naman ang apat pa ka mga upod sini matapos nga nakabunggo ang ginasakyan nila nga Toyota Vios sa daku nga generator set sang isa ka bangko sa Dalan General Luna, City Proper alas-4:30 sang kaagahon kahapon.

Gindeklarar nga dead-on-arrival St. Paul’s Hospital si Clarence Gasapo, 27, soltero, kag residente sang Brgy. Hibao-an Norte, Mandurriao, bangod sang patal nga pilas sa ulo.

Gindala man sang Iloilo City Emergency Response Team sa nasambit nga ospital sanday Philip Jhun Hojilla, 23, may pilas sa ulo kag baba; Rusticttelo Abecino, 20, may gasgas sa wala nga tiil; kag Joan Carmil kag John Carmil Savari nga lunsay may mga gasgas sa nawong.

Sandig sa imbestigasyon sang Traffic Investigation and Enforcement Unit, ginamaneho ni Josefina Savari sang Dalan Guzman, Mandurriao ang awto matapos nga ginsugat sa City Proper ang iya bata nga si John Carmil kaupod ang iban pa nila nga mga himata.

Ginapahayag nga napiyongan si Josefina kag dala man sang kadanlog sang dalan tuga sang pag-inulan, nadulaan ini sang kontrol sa manibela kag nakabunggo sa generator set sang bangko nga ara sa higad sang dalan.

Sunu pa sa Traffic Investigation and Enforcement Unit maswerte nga wala nasamaran si Josefina./PB