AWTO NAGBUNGGO SA LUBI, 4 PATAY

Syudad sang ILOILO – Ginbawian sang kabuhi ang apat ka mga persona samtang maswerte nga pilason lang ang duha pa nila ka upod sang nakabunggo ang ginasakyan nila nga awto sa puno sang lubi sa Barangay Baybay, Syudad sang Roxas kahapon.

Gindeklarar nga dead-on-arrival sa Roxas Memorial Provincial Hospital sanday Patrick James Llave, Johnbert Chinggo, Jomer Baes, kag Bryan Macalintal.

Ang duha pa nila ka upod nga sanday Happy Singh kag Joy Gico padayun naman nga ginabulong sa isa pa ka ospital.

Sunu sa report nga si Singh ang nagamaneho sang Mitsubishi Mirage sakay ang lima halin sa city proper pero pag-abot nila sa Barangay Baybay, nakabunggo sila sa duha ka puno sang lubi.

Ginsiling naman ni Senior Fire Officer 1 Larry Valois sang Bureau of Fire Protection nga lunsay hubog ang mga biktima.

“The coconut trees were cut down and the vehicle was crumpled like a piece of paper as a result of the impact,” sunu pa kay Valois.

Dugang pa niya nga nakatigayon pa lakat si Singh mga pila ka metros halin sa ila salakyan antes ini nag-collapse. (Balita halin sa Panay News)/PB