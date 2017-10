Awto nakabunggo sa center island

Syudad sang ILOILO – Ginsungay sang Hyundai Elantra sedan ang center island sa taytay sa Barangay Buhang, Jaro diri alas-5:30 sang aga kahapon.

Base sa report sang Traffic Investigation and Enforcement Unit, ginamaneho ni Patrick Albert Ferrariz, 24, ang awto nga may temporary plate no. 060107-0310081 halin sa Pag-ibig Subdivision, McArthur Drive, Brgy. Buhang padulong kontani sa Brgy. Tagbak, Jaro.

Ginapatihan nga napiyongan sang makadali si Ferrariz rason sang naaksidente.

Maswerte naman nga pagpanalakit lang sang dughan ang naagom ni Ferrariz kag pasahero sini sa front seat nga si Ralf Alfred Paturara, 24, samtang ang gapungko naman sa backseat nga si Jun Erwin Cordero, 29, nakaagom sang mga gasgas./PB