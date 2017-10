Awto nakabunggo sa van

Syudad sang ILOILO – Natumba sa tunga sang dalan ang van makaligad nga nakabunggo sa awto sa Barangay Buhang, distrito sang Jaro alas-6:58 sang aga kahapon.

Ginkilala ang drayber sang Jac Prince FB van nga si Rodel Juanico, 41, residente sang Syudad sang Passi, Iloilo, samtang nakilal-an naman kay Donna Sinoy, 48, sang New Lucena, Iloilo, ang drayber sang Toyota XL sedan.

Sandig sa imbestigasyon ni PO3 Ivan Lopez, traffic investigator sang Jaro PNP, gina-usoy sang awto ang dalan halin sa Brgy. Tacas padulong sa Brgy. Balabago samtang halin naman sa Brgy. MacArthur ang trak kag mapadulong sa Brgy. Buhang sang nagluntad ang aksidente.

“Ang allegation sang drayber sang sedan nga gikan sia kuno sa circumferential sa Brgy. Tacas kag naga-cross sia sa intersection gid. Ang van is coming from MacArthur and heading to Brgy. Balantang, bale naga-cross sila pareho,” eksplikar ni Lopez.

Ginapatihan nga wala ma-antisipar sang duha ka drayber ang paglab-otanay sang ila mga salakyan pag-abot sa Brgy. Buhang dala man sang madasig nila nga pagpamaneho rason sang ila pagbunggoanay.

Maswerte lang nga wala sang nasamaran sa aksidente pero naguba ang ulohan sang awto samtang nahalitan naman ang wala nga porsyon sang trak nga amo ang nagtupa sa dalan./PB