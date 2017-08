Babaye gin-possess sa Banate

Syudad sang ILOILO – May panibag-o naman nga insidente sang pagka-possess sa banwa sang Banate, Iloilo kahapon sang kaagahon kon sa diin isa ka babaye ang ginapasuni nga ginsudlan sang apat ka mga espiritu.

Una nga gindala sang iya mga himata si alyas Joan sa Barotac Viejo District Hospital sa pagpati nga may ginabatyag lang ini sa lawas pero namutikan nga nagakadlaw ini subongman nagasinggitan.

Sunu pa sa mga himata sini nga nagalain-lain ang tingog ni Joan. Dugang pa nila nga apat ka mga espiritu ang nagsulod diri sa diin duha ka bata kag duha ka may edad na nga mga persona.

Bangod sini, nagdesisyon ang iya mga himata nga dal-on na si Joan sa simbahan para mapangamuyoan sang pari.

Makaligad naman ang pila ka minutos, nagbalik sa normal ang panghulag sang babaye kag ginpapuli na ini./PB