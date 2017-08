Bag-o nga drug lord sa rehiyon 6 ginapa-aresto ni Bato

Syudad sang ILOILO – Ginmandoan snag hepe sang Philippine National Police (PNP ang liderato sang Police Regional Office (PRO) 6 nga pangitaon kag arestuhon ang bag-o nga drug lord nga naga-operate sa rehiyon 6.

Sa iya mensahe kahapon, ginhinambit ni PNP chief Director General Ronald “Bato” Dela Rosa ang tuhoy sa pag-operate sang bag-o nga drug lord nga sunu sa iya nagtal-os sa nagtaliwan nga gina-alegar drug lord sa rehiyon 6 nga si Melvin “Boyet” Odicta.

“Wag kayong mag-relax. Sabi ninyo nawala na dito ang pinakamalaking drug lord ninyo, si Odicta, pero mayroon raw naman na pumalit. Yong pumalit na yan, trabaho-in ninyo,’ mando ni Dela Rosa sa PRO-6.

Pero wala man ginhingadlan sang PNP chief ang ginatumod nga bag-o nga drug lord sang gin-interbyu sia sang mga katapo sang media bangod nga posible sia ang basulon kon mabalitaan ini nga mapatay.

“Sabihin ko sa’yo ang pangalan. Pag mamatay yan, ako pa ang pagbibintangan ninyo,” hambal ni Dela Rosa kadungan sang pag-aku nga tumandok sang Iloilo ang iya ginatumod.

Hambal pa sini sa PRO-6 nga indi pagpabay-an nga maghari sa rehiyon 6 ang mga drug lord kag kriminal kag indi magkahadlok sa ila mga pamahog bangod nga suportado sila sang presidente.

“Huwag natin pabayaan na maghari dito ang mga drug lord at mga criminal. As I have said, time and again, we will not be threaten by the few,” dugang pa sini.

Samtang, ginpadayaw sang PNP chief nga umpisa nga ginhugtan ang kampanya kontra sa ilegal nga droga sadtong 2016 kadungan sang pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte sa puesto, nagnubo man sa bug-os nga pungsod ang mga krimen kag madamo na ang nasungka sa Project Double Barrel.

Bangod sini, gusto ni Dela Rosa nga padayunon sang kapulisan sa rehiyon 6 ang kampanya kontra sa ilegal nga droga bangod nga padayun pa ang pagbaligya sang mga durogista bisan nga nasulod na sang kapulisan ang ila mga ginahukmongan.

“Let us not however let our guards down. The war on drugs is a viscous war, we have been fighting against the drug lord and personality who continue to find ways to spread the illegal drugs despite the odds. Bagama’t nabulabog na ang kanilang mundo patuloy pa rin sa mga masamasang hangarin nila,” siling pa ni Dela Rosa./PB