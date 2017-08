Bagyo ‘Isang’ nagbaskug; baha, landslide posible sa Luzon, Visayas

Labi nga nagbaskug ang Bagyo “Isang” kag posible nga magbaskug pa gid sa masunod nga mga inadlaw.

Sandig sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), si Isang nagadala sang hangin nga 80 kilometers per hour (kph) tubtob 65 kph kag may pabugso-bugso nga 97 kph.

Kag umpisa Lunes sang gab-i, hambal ni Pagasa meteorologist Aldczar Aurelio, ang ulan dala sang hangin habagat ang posible makatuga sang pagbaha kag landslides sa manubo nga mga lugar sa Luzon kag Visayas.

Ginpapanaog naman ang tropical storm signal no. 2 sa Batanes island samtang signal no. 1 sa Babuyan Islands.

“Bukas ng umaga, lalakas siya at aabot sa kanyang intensity na severe tropical storm,” hambal ni Aurelio sa press briefing kahapon sang udto.

Ginalauman man nga pabaskugon ni Isang ang habagat nga magaresulta sang pag-ulan sa western section sang Luzon kag Visayas.

Kon magpadayun naman ang paghulag sang bagyo sa 17 kph, posible nga magbiya ini sa Philippine area of responsibility karon sa tungang gab-i ukon bwas./PB