Baligyaan ukay-ukay sa Jaro plaza gin-demolish

Syudad sang ILOILO – Ginpang-guba na kahapon ang mga stalls sang ukay-ukay sa sulod sang Jaro plaza matapos nga wala nadala sa ginhatag nga permit sang syudad sa Iloilo City Association of Community Elders (ICACE), Inc. ang pagbaligya sang ukay-ukay subongman natukiban ang ila ilegal nga pag-tap sang koryente.

Ginpamunoan ni Engr. Bobby Dumanil sang Task Force on Anti-squatting and Illegal Structures (TF Asis) ang pag-demolish sa mga stalls kasunod man sang pagpagwa sang executive order ni acting Mayor Joe Espinosa III.

Pero antes ang pag-demolish, nagpatawag anay sang emergency meeting si Espinosa kay ICACE president Dr. Ronbe Fernandez kahapon sang aga sa Iloilo City Hall kaupod man ang TF Asis, Special Services Unit, city administrator kag City Environment and Natural Resources Office (CENRO).

Ang rason sang meeting amo nga natukiban ni Espinosa sang Huwebes sang hapon sa paglibot niya sa plaza para sa surprise inspection ang mga ukay-ukay stalls ilegal nga naga-tap sa power lines sang gobyerno sang syudad.

Kag sa pareho nga adlaw, ginmando niya sa Task Force Boltahe kag Jaro PNP nga kakason ang ilegal nga koneksyon sa koryente.

Sunu pa kay Espinosa nga ginhatagan sang syudad sang permit ang ICACE nga gamiton ang plaza para sa Senior Citizens Month nga nagsugod Oktubre 1 tubtob 30 pero wala diri nadala ang pagbaligya sang ukay-ukay. Ang ginpasugtan lang amo ang pagbaligya sang mga pottery, garden ornaments, locally made kitchen accessories, RTW (ready to wear), kag bazaar.

Sa pihak nga bahin, wala nalikawan ni Fernandez nga magpautwas matapos nga wala sila gin-abisohan sang pormal sang syudad nga gub-on ang mga stall.

“Way sila ma-abisohan, way proper nga advice. Kundi nag-meeting sila kagina didto tapos nag-proceed sila diri nga panggub-on without proper nga information nga kinahanglan nga gub-on,” hambal ni Fernandez.

Pero gin-aku niya nga Huwebes sang hapon nakamuno na sa iya ang alkalde nga may posibilidad nga gub-on gid ang mga stalls sang ukay-ukay rason nga wala man makapanginlaman ang mga negosyante nga makapangita sang sulodlan sang ila mga ginabaligya nga ukay-ukay.

“Tani kon hatagan sila time, dira lang anay kay islan man ang ila mga baligya sing mga brand new kag indi ukay-ukay,” dugang ni Fernandez.

Ginhambal man ni Fernandez nga base sa ila nakuka nga permit sa CENRO, ginapasugtan ang pagbaligya sang ukay-ukay basta nga nakasab-it lang sa hanger rason nga ginpasugtan man niya nga makabaligya sang ukay-ukay sa plaza.

“Diri sa iya sang CENRO naka-provide man diri nga nagpasugot sila nga may ukay-ukay,” dugang niya.

Angut sini, ginpanugyanan ni Dumanil ang apektado nga mga negosyante nga mag-apelar sa syudad para mapahanugotan nga makabaligya sang RTW kag indi na ang ukay-ukay./PB