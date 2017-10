Balume ginpanginwala akusasyon sang PRO-6

Syudad sang ILOILO – Lunsay ginpanginwala sang high-value target level 3 kag gina-alegar lider sang criminal gang nga si Arturo Balume Sr. alyas Master Pedic ang mga alegasyon nga ginahaboy kontra sa iya sang Police Regional Office (PRO) 6.

Kahapon sang ginpresentar sa mga katapo sang media sa Campo Delgado si Balume kaupod ang asawa nga si Honey Grace Suel Balume, 52; bata nga si Arturo Balume Jr., 27, kag asawa sini nga si Pamela Balume, 23; kag si Ryan Cainglet, 29, ginpanginwala niya nga may labot sila sa nagluntad nga pag-ambush sadtong Mayo 8, 2016 sa duha ka mga supporters ni Melina Requinto sang Estancia, Iloilo nga nagpapili sa pagka-alkalde sadtong Mayo 8, 2016 nga eleksyon.

Ang duha ka supporters nga nagkalamatay sa Barangay Pania-an, Balasan amo sanday Ronaldo Estandarte kag Roberto Magarso.

“Indi. Way kami kato. Ara ako sa ospital. Pato-pato nila. Ang iban nga nadakpan nga siling tawo, indi ah,” depensa ni Balume sang ginpamangkot sang media kon may labot sila sa ambush rason sang pagpasaka sa iya sang kaso nga two counts of murder.

Ginpanginwala man niya nga mga tinawo niya ang responsable sa serye sang panghold-ap kag iban pa nga mga krimen sa quinto distrito sa paghambal nga ginpasibangod lang ini sang mga pulis para may matudlo nga mga suspek.

Pero gin-aku niya nga nakaagi sia sadto obra bilang security guard sang fishing port sa Estancia matapos nga ginkuha sia ni Mayor Rene Cordero nga kontra sa eleksyon ni Requinto.

“Huo, sang una. Sang mga five years na ah. Security sa fishing port. Nagatrabaho ako. Ako da ya sa fishing port,” aku ni Balume.

Luwas kay Cordero, gin-aku ni Balume nga nangin bodyguard man sia sadto ni anay Mayor Neptali Salcedo sang Sara, Iloilo.

Nahibaluan nga nag-gwa sa report sang PRO-6 nga si Balume ang anay bodyguard ni Salcedo kag nakaserbe sa grupo sa idalom ni Cordero sadtong 2016 nga eleksyon.

Matandaan nga nadakpan si Balume kag ang iya apat ka kapamilya sa operasyon sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO), Regional Intelligence Division kag Negros Police Provincial Office sa Barangay Poblacion, Hinobaan, Negros Occidental alas-5:12 sang Huwebes sang hapon matapos nga ginbantayan ang ila salakyan nga makagwa sa isa ka klinika.

Sang nakumpirmar nga yara sa sulod sang salakyan ang mag-amay nga Balume, ginserbe dayon sang mga pulis ang warrant of arrest para sa kaso nga two counts of murder.

Pero dimalas nga naabtan man didto sang mga pulis ang mga asawa sang mag-amay nga Balume lakip na si Cainglet rason nga gin-aresto man sila.

Lakip sa mga narekober sa salakyan sang mag-amay nga Balume amo ang 10 ka mga plastic sachets sang ginapasuni shabu balor P83,000, isa ka unit sang .38 revolver nga may anum ka mga bala, isa ka unit sang caliber .45 nga may pito ka mga bala kag isa ka magazine, kag isa ka cellphone.

Pero kaangay sang nauna nga pahayag, ginpanginwala sang mag-amay nga Balume nga sila ang nagapanag-iya sang ginpahayag droga.

“Indi ti amon to. Planted lang. Atong armas indi man to amon, planted lang to,” depensa ni Balume Sr.

Bangod sini, magapangatubang ang mga suspek sang kaso nga illegal possession of firearms and ammunition kag possession of illegal drugs, luwas pa sa two counts of murder nga gina-atubang sang mag-amay nga Balume.

Sa karon naman ang magpamilya Balume yara kustodiya sang IPPO pero natalana sila nga ibalik sa Hinobaan PNP./PB