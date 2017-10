BALUME, MAY ‘KONEK’ SA 2 KA MAYOR

Syudad sang ILOILO – Maid-id nga imbestigaran sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) ang nabaton nga impormasyon nga may koneksyon si Arturo Balume Sr. alyas Master Pedic kag Turing sa duha ka alkalde sang quinto distrito sa probinsya sang Iloilo.

Kasunod ini sang nabasahan ni Senior Inspector Marlon Tayaba, officer-in-charge sang IPPO, nga text message sa cellphone ni Balume.

“Well, that information is being verified. Medyo nakita natin sa mga exchanges of messages nga nakuha natin. Though we will gong to verify that,” sabat ni Tayaba sa pamangkot kon matuod gid man nga nadala sa payroll sang isa ka alkalde si Balume.

Nagapangita man subong ang IPPO sang mabaskug nga ebidensya para matum-ok ang duha ka mga alkalde nga gina-angut kay Balume.

“Tingtan natin ang further liability nila. We need proof and evidence and witnesses. Ito ‘yong i-develop natin para strong kung may kaso man tayo na hahawakan,” dugang ni Tayaba.

Si Balume ang ginatudlo lider sang criminal gang nga ginapasuni amo ang sa likod sang paglapta sang ilegal nga droga kag gun for hire sa quinto distrito sandig sa report sang Police Regional Office 6.

Nahibaluan nga ginhambal sang PRO-6 paagi sa press release kahapon nga si Balume ang sub-group leader sa idalom sang Melvin Odicta Drug group kag nagakuha sang suplay sang ilegal nga droga sa National Bilibid Prison kag Mindanao.

Sandig sa report sang PRO-6 nga nagserbe si Balume bilang bodyguard ni anay Mayor Neptali Salcedo sang Sara kag gina-angut man sia kay Mayor Rene Cordero sang Estancia.

Sa interbyu naman sang mga katapo sang media, gin-aku ni Balume nga naka-obra sia sadto bilang bodyguard ni Salcedo./PB