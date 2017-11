BFP: Likawan ang electrical overloading

Syudad sang ILOILO – Bangod sang asud-asod nga sunog nga nagpuhag sa sining syudad, ang Bureau of Fire Protection (BFP) – Iloilo City may panugyan sa publiko para makalikaw sa sunog ilabi na subong nga holiday season.

Ginhambal ni Chief Inspector Baratolome Beliran, city fire marshal, nga likawan dapat sang publiko ang overloading sa mga linya sang koryente bangod ini ang nagapanguna nga rason sang sunog umpisa Oktubre tubtob Disyembre.

“During this time of the year starting October, November and December, dira na na ang increase sang usage sang electricity. We have to avoid electrical overloading kay amo na ang pinaka-numero uno nga naga-cause fire” siling ni Beliran.

Siguruhon man nga nakapasar sa standard ukon may PS mark kon lokal samtang ICC kon gikan sa abroad ang ginabakal nga Christmas decoration nga ginabutang sa balay kaangay sang Christmas light.

“Sa pagbakal sang electric appliances or Christmas decors, ensure ta man nga nakapasar man sia sa quality control. Ma-determine ta ni if my PS (product standard) mark sia kon local or ICC kon imported sia,” dugang ni Beliran.

Pero bisan may marka nga PS ukon ICC, dapat nga likawan sa gihapon ang masami nga ginahimu sang tanan nga octopus connection nga isa man sa ginahalinan sang sunog.

Gina-engganyo man ni Beliran ang publiko nga magbutang sang fire extinguisher sa ila mga balay para makabulig tion sang sunog.

Luwas sini, ginpahanumdom niya ang publiko nga siguruhon nga naka-off ang tanan nga switch kon magbiya sa balay./PB