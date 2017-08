BIR-Iloilo nagapangita dugang nga tinawo

Syudad sang ILOILO – Para mas madamo ang maserbisyohan nga mga kliyente, nagapangita subong ang Bureau of Internal Revenue (BIR) 74th district diri sa syudad sang dugang nga mga personnel.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Lilivic Minguez-Gatdula, Revenue District Officer, yara lang sa 76 ang mga empleyado sang BIR 74th district nga nagasakop sang Syudad sang Iloilo, pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo kag bug-os nga isla sang Guimaras nga naga-atubang sa mga tawo.

Kon basehan ang ila trabaho, sunu kay Gatdula, nagakinahanglan ang BIR sang 120 pa ka mga tinawo rason nga nagapangita sila sang mga aplikante nga nakagradwar sa abogasiya, accountancy, commerce, information technology, kag iban pa nga apat ka tuig nga kurso.

Ginhambal pa sini nga ang kakulang nila sang tinawo sa frontline ang rason kon ngaa 200 lang ka mga naga-apply sang Taxpayer Identification Number (TIN) ang ila ma-akomodar kada adlaw.

Sa datus man ni Gatdula nga duha lang ang iya tinawo nga nadesignar sa frontline sa pagkuha sang TIN rason nga masobra lang 200 ang ma-akomodar bisan nga naga-overtime pa ang iya mga empleyado.

“Undermanned kita. Gamay ang aton nga personnel so if there are two personnel, they worked overtime beyond the 5:00 clock which is naman nga nagareklamo sila kay its not healthy for them,” eksplikar ni Gatdula.

Luwas sa 200 nga nagakuha sang TIN, may duha man ka tinawo nga gindesignar ang BIR sa pag-atubang sa iban nila nga kliyente nga nagakuha sang iban nga mga dokumento.

Gintumod nga rason ni Gatdula kon ngaa madamo sang nagakuha sang TIN amo ang pag-require sang TIN kon magkuha sang driver’s license ukon magbukas sang account sa bangko.

Luwas sa kakulang sang tawo, may tinion man nga naga-offline ang ila system kag indi na ini makontrol sang 74 district sang BIR bangod nga central office na nila ang may problema.

Bangod sini, nagapangayo sang paghangop ang BIR sa ila mga kliyente kon ngaa madugay ang ila paghulat sa pagkuha sang TIN./PB