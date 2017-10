Biyahe sang mga sakayan balik sa normal – PCG Iloilo

Syudad sang ILOILO – Umpisa alas-cinco sang aga kahapon nagbalik na sa normal ang biyahe sang mga sakayan sa isla sang Panay matapos nga gindula na ang gale warning.

Mismo si Commander Ramil Palabrica sang Philippine Coast Guard (PCG)-Iloilo ang nag-anunsyo paagi sa iya Facebook page kahapon nga balik na sa normal ang biyahe sang mga sakayan halin sa probinsya sang Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental.

Lakip sa mga sakayan nga nagbalik sa operasyon amo ang mga roro, fast craft kag pumpboat halin sa Syudad sang Iloilo kag Guimaras kag vice versa.

“As gale warning dissipated as of 5 a.m. 22 Oct 17 in the province of Iloilo, Guimaras and Negros, all roro, fastcraft going to Bacolod and vice versa resumed to its normal operation. Likewise, pumpboat from Iloilo going to guimaras resumed to its.100% passenger capacity,” anunsyo ni Palabrica sa Facebook.

Matandaan nga umpisa sadtong Biyernes tubtob Sabado, ginkanselar sang PCG-Iloilo ang pila ka mga biyahe sang magagmay nga mga sakayan sa isla sang Panay bangod sang pugada dala sang malain nga panahon.

Lakip sa ginkanselar amo ang biyahe sang barko halin sa puerto sang distrito sang Lapuz padulong sa Palawan, fast craft halin sa Iloilo City-Negros Occidental and vice versa kag pagkanselar sang biyahe sang mga pumpboat tubtob alas-sais sang gab-i sadtong Biyernes.

Ang ginpasugtan lang sang PCG-Iloilo nga makabiyahe amo ang mga roro sa Dumangas, Iloilo padulong sa Negros Occidental kag ang Weesam fast craft padulong sa Negros Occidental./PB