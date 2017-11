Bodega sang Pavia Nat’l High School nasunog

Syudad sang ILOILO – Ginabanta nga 15 ka mga estudyante kag duha ka manunudlo ang na-ospital bangod sang pagkasunog sang bodega ukon stockroom sang Pavia National High School (NHS) sa Pavia, Iloilo alas-8:15 sang aga kahapon.

Gindala sa Western Visayas Sanitarium sa Sta. Barbara, Iloilo ang 15 ka mga estudyante lakip na ang duha ka manunudlo matapos nga naglain ang ila pamatyag sang nagtimbuok ang madamol nga aso gikan sa bodega nga naga-unod sang mga papeles, kagamitan nga wala na ginagamit kag iban pa.

“Daw 15 sila ka bilog sa Sanitarium. Dason may duha kami ka teacher nga nagabusong bala, indi man siguro manami pamatyag nila, nagkadto na lang sila sa ospital. As of now okey na ang pamatyag nila didto sa Sanitarium,” siling ni Delorah Cecilia Fantillo, principal sang Pavia NHS, sa interbyu sang Panay Balita.

Bangod man sang sunog, ginkansela ni Fantillo ang klase kahapon para mahatagan sang ligwa ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection (BFP) nga matapna ang pagtimbuok sang aso.

“Daw nagpilin-ot ang ila nga dughan kay grabe gid ang smoke bala ti amo to nga nag-cancel kami klase kay basi magdamo pa gid ang malipong nga mga kabataan,” dugang ni Fantillo.

Ginklaro dayon sang principal nga balik na sa normal ang ila klase subong nga adlaw.

Sa paglaragway pa ni Fantillo nga wala man nag-ibwal ang kalayo gikan sa bodega pero nagtimbuok ang madamol nga aso rason nga ginbakwit ang mga estudyante sa playground. Pero nagdapya ang direksyon sang hangin sa ila ginatindugan kabangdanan sang pagkalipong sang iban nga mga estudyante.

“Actually, dasig sia kay way sang kalayo nag-ibwal, ang smoke grabe gid ya. Dason ang hangin diri gid ya pakadto tanan, ti ang kabataan nga ari na di sa ground dira man nagkaladto ang aso. That is why nag-decide nga pagwaon sila,” dugang pa sang principal.

Pero tubtob ginasulat ining balita indi pa matul-id sang principal kon ano ang gintunaan sang sunog bangod nga padayun pa ang imbestigasyon sang BFP.

Nahibaluan nga ikaduha na ini ka beses nga nasunog ang building matapos nga sadtong 2014 ukon 2013 nasunog man ini bangod sang sobra nga ka init sang panahon.

Indi pa man madeterminar subong sang BFP kon pila ang balor sang halit sang sunog kag kon ano ang ginhalinan sini.

“Ang naka-store didto mga gamit man lang nila nga siguro nga wala nagamit kag daan, so indi man tama kadaku sang damage. Kag ongoing pa ang pag-imbestigar sang aton investigator kon sa diin gid nagsugod ang kalayo,” siling kahapon ni Fire Inspector Jesus Valenzuela sang BFP-Pavia./PB