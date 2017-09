Bolivar group, sunod nga target sang PRO-6

Syudad sang ILOILO – Subong nga napatay na ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6-identified drug lord nga si Richard Prevendido alyas “Buang,” ang masunod nga target sang Police Regional Office (PRO) 6 amo ang iya sub-group leader nga si Ernesto Bolivar alyas “Erning.”

Ginmando ni PRO-6 regional director Chief Supt. Cesar Hawthorne Binag nga lagson sang mga pulis si Bolivar nga ginakabig high-value target number 3.

Sa rekord sang PRO-6, si Bolivar may warrant of arrest sa pagbayolar sang Section 5, Article II sang RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag madugay na nga gina-ayam sang mga pulis matapos nga gina-alegar naga-operate sa central Iloilo partikular sa iya banwa nga Pototan, Iloilo kag probinsya sang Capiz.

Nahibaluan pa sa PRO-6 nga may anum pa ka drug groups sa Western Visayas nga ginalakipan sang Bolivar kag Balume groups.

Sa pihak nga bahin, ginalauman ni Binag nga manubo sang 20 tubtob 30 por ciento ang suplay sang ilegal nga droga sa syudad kasunod sang kamatayon ni Prevendido nga national target kag may patong sa ulo nga P1.1 milyon.

Hambal pa niya nga mangin maayo na ang panan-awan sang iban sa Iloilo kag rehiyon 6 bangod nga napatay na ang duha ka ginapahayag mga drug lords nga amo sanday Prevendido kag Melvin “Boyet” Odicta nga ginapasuni naman lider sang Odicta Drug Group.

Pero sa pihak sini, siling ni Binag nga sa gihapon indi magkumpiyansa ang mga pulis bangod posible may mabulos sa ilegal nga negosyo ni Prevendido.

Nagpaandam man sia sa mga pulis kag politiko nga posible may koneksyon kay Prevendido bangod ipasekyar niya sa cybercrime ang narekober nga laptop kag mga cellphone para mabal-an kon sin-o ang ginakontak ni Prevendido.

Matandaan nga tuyo kontani nga i-serbe sang nagtingob puersa nga Iloilo Police Provincial Office, Iloilo City Police Office, Regional Intelligence Division, kag iban pa nga units sang PRO-6 ang warrant of arrest sa pagbayolar sang RA 9165 kontra kay Prevendido sa gina-istaran sini nga balay sa Landheights Subdivision, Brgy. Balabago, Jaro sadtong Biyernes sang gab-i pero nagpalupok ang subject kag bata sini nga si Jason sang namutikan nga nagapalapit ang mga operatiba. Rason naman sang pagbalos sang mga pulis nga ginkabangdan sang kamatayon sang mag-amay nga Prevendido.

Lakip sa mga narekober sa balay nga gina-istaran ni Prevendido amo ang:

* AK47 assault rifle,

* .45 cal pistol,

* .38 revolver,

* .38 pistol,

* Bandolier cartridge,

* 12 magazines sang 7.62 cartridge,

* tatlo ka box sang 7.62 cartridge,

* tatlo ka cartridge cases sang 5.56 caliber,

* cartridge case sang .38 super caliber,

* cartridge sang .45 caliber,

* 13 ka bala sang .38 caliber pistol,

* 22 ka mga bala,

* tatlo ka deformed fired ammunition,

* apat ka laptop,

* apat ka cellphone,

* duha ka heat sealed transparent plastic sachets sang ginapasuni shabu kag plastic nga may shabu residue,

* walo ka mga binangon, kag

* alahas kag kahita.

Samtang, bangod sa pagkapatay ni Prevendido, gindayaw ni PNP chief Director General Ronald Dela Rosa ang mga pulis ilabi na ang IPPO. Nagapati si Dela Rosa nga resulta sang paghimakas sang mga pulis ang kamatayon ni Prevendido nga madugay na nga gina-ayam.

Nagpaandam man ini sa iban pa nga mga durogista nga magsungka na lang kon indi gusto nga madangtan ang natabo kay Prevendido./PB