‘Bookies’ padayun gihapon sa Iloilo

Syudad sang ILOILO – Padayun gihapon ang pag-operate sang illegal gambling sa probinsya sang Iloilo bangod nga may nagakaladakpan pa nga nagapataya sang bookies.

Sa datus sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO), humalin sang Agusto 1 tubtob subong, naka-aresto sila sang 28 ka mga koridor sang bookies sa 20 ka ginkasar nila nga operasyon. Sa 28, 22 diri ang natigayon nga mapasakaan sang kaso.

“Still ang aton operation sang month of August, halin sang August 1 up to present may ara gihapon kita sang 21 operations, 28 diri ang arestado kag 22 ang natigayon ma-file sang aton kapulisan kag 5,000 nga cash ang narekober,” hambal ni Chief Insp. Aaron Palomo, tagpamaba sang IPPO.

Ang pagka-aresto sang 28 ka mga koridor nagapakita lang nga padayun ang pag-operate sang bookies sa probinsya bisan nga nakapagwa sang sertipikasyon ang mga hepe nga illegal gambling-free ang ila mga banwa.

Matandaan naman nga gindeklarar ni Senior Supt. Marlon Tayaba, acting provincial director sang IPPO, ang probinsya nga illegal gambling-free sang nagligad nga semana matapos nga nag-isyu sang sertipikasyon ang tanan nga mga hepe sang pulis.

Bangod sini, nagpasalig ang IPPO nga padayunon nila ang kampanya kontra sa ilegal nga pasugal kag indi mag-untat tubtob indi mahilway ang probinsya gikan sa ilegal nga pasugal.

Nagpangabay man si Palomo sa mga pumoluyo nga indi pagsakdagon ang bookies ukon ano man nga sahi sang ilegal nga pasugal para mag-untat na sa pagpataya ang ilegal nga mga operator sa probinsya./PB