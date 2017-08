BRGY KAPITAN DAKOP SA DRUG BUST

Syudad sang ILOILO – Arestado sa buy-bust operation ang barangay kapitan sang Barangay Rizal, distrito sang La Paz diri takna alas-3:30 sang hapon kahapon.

Si barangay kapitan Jolly Peñasales y Patron, 59, nadakpan sang nagtingob puersa nga Regional Drug Enforcement Unit (RDEU) 6 sa pagpamuno ni Senior Insp. Keneth Bermejo, Regional Intelligence Unit sa pagpamuno ni Senior Insp. Jigger Gimeno kag Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6.

“It is a joint operation with the RDEU and PDEA and around 3:30 p.m., ang aton alpha ukon asset nakatigayon transact kay certain kapitan Peñasales wherein one bulto in consideration of P15,000,” hambal sang wala nagpakilala nga miembro sang RDEU.

Luwas sa ginasuspetsahan shabu, nakuhaan man ang suspek sang dugang nga apat ka mga bulto sang transparent heat-sealed plastic sachet sang gina-alegar shabu, isa ka unit sang 9mm browning pistol nga may serial number 245P2552187 nga may 10 ka mga bala kag isa pa gid ka 9mm browning pistol nga wala sang serial number nga may 13 ka mga bala sa magazine.

Sunu sa RDEU, madugay na nila gina-surveillance ang suspek nga ginapasuni nagakuha sang suplay sang shabu sa Cagayan de Oro kag Negros.

“Sunu sa aton assets, ang iya suplay sometime came from Cagayan and sometime from Negros Island. Medyo cheap ang item didto nga halin,” sugid pa sang miembro sang RDEU.

Ginakonsiderar man nila nga dalagku nga mga persona ang nagabakal sa suspek bangod nga may downline ini.

“Ma-consider ta nga medyo high class man ang naga-transact sa iya considering nga may downline ina sia. Amo na subong ang ginatutokan namon,” dugang sang RDEU.

Gin-aku man sang RDEU nga nadala si Peñasales sa listahan ni Presidente Rodrigo Duterte pero sa listahan sang syudad sang mga nagaduso sang droga wala ini malista.

“Bag-o lang hambal sang aton operatiba nga sa presidential list sia kuno sang presidente. Ara sia. Sa Iloilo wala sia ma-lista but possible sa mga upcoming validation basi masal-ot sia,” eksplikar sang RDEU.

Natukiban man nga on and off ang operation sang suspek kasunod sang pag-init sang kampanya sang mga otoridad kontra sa ilegal nga droga.

Pero ang mga alegasyon sang RDEU ang lunsay ginpanginwala sang kapitan.

“Cagayan source. Wala gani ako nakakilala sa Cagayan, way ako nakapalapit sa Cagayan. Way ako naga-intra sa mga amo na. Bisan ipa-drug test ako. Way ako ya naga-intra,” hambal sang kapitan.

Para kay Peñasales, daku ang posibilidad nga nasal-an lang sia nga nagaduso sang droga bangod sang iya ginasuksok nga mga alahas apang liwat sini nga ginapanindugan nga wala sia nagabaligya kag nagagamit sang shabu.

“May kwarta ko sa kahita ko ya. Way ko akon ya naga-intra. Way ko naga-intra halin sang una. Nagapangdakop gani ako sa barangay ko,” dugang sini.

Sa karon si Peñasales ang nahunong na sa karsel sang La Paz PNP kag posible mangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002./PB