Brgy, SK election period nagsugod na 2 ka persona dakop naglapas sa gun ban

Syudad sang ILOILO – Gindakop ang duha ka persona bangod sang paglapas sa Commission on Elections (Comelec) gun ban nga nagsugod alas-12:01 sang kaagahon kahapon.

Una nga gin-aresto sang mga katapo sang San Rafael PNP alas-12:05 sang kaagahon sa Barangay Poblacion, San Rafael, Iloilo si Charlie Bedoy y Arante nga nakuhan sang 10 ka mga bala sang 12 gauge shot gun.

Pag-abot naman sang alas-8:30 sang aga, gin-aresto man si Julius Borromeo y Lentija, 44, sang Brgy. Lapuz Norte, Syudad sang Iloilo, matapos nga nakuhaan sang caliber .38 revolver.

Gina-alegar nga nagbaisay si Borromeo kag ang himata nga si Leo Borromeo rason nga gintayaan sini sang pusil ang tagreklamo.

Gin-agaw sang tagreklamo ang pusil gikan sa suspetsado kag nagpangayo sang bulig sa La Paz PNP para ma-resto ini.

Nahibaluan nga kadungan sang election period para sa barangay kag Sangguniang Kabataan nga eleksyon nga hiwaton sa Oktubre 23, 2017, ginpatuman man sang Police Regional Office 6 ang Comelec gun ban umpisa alas-12:01 sang kaagahon kahapon kag magalawig tubtob Oktubre 30.

Ini nga gun ban santu sa “memorandum and minute resolution no. 17-0529 of the Commission on Elections entitled “Revised Calendar Of Activities And Periods Of Certain Prohibited Acts In Connection With The October 23, 2017, Synchronized Barangay And Sangguniang Kabataan (SK) Elections.”

Nagakahulogan nga ginadumili ang pagdala sang pusil, eksplosibo kag makamamatay nga hinganiban sa gwa sang balay luwas lang kon may pahanugot gikan sa Comelec.

Ang mga otoridad naman sang gobyerno otorisado nga magdala sang pusil pero dapat nga nagasuksok sila sang kumpleto nga uniporme.

Ginadumili man ang pagkuha sang security personnel ukon bodyguard luwas lang kon may pahanugot sang Comelec.

Lakip man sa ginadumili pa gid amo ang pagbuyayaw, pagpahog ukon pag-akig sa mga election officials ukon empleyado nga naga-obra lang sang ila katungdan tion sang eleksyon subongman ang pag-organisar kag pagtukod sang puersa kag pagsuspendir sang bisan sin-o nga elective provincial, city, municipal ukon barangay officers.

Ginamandoan man ang kapulisan nga magkasar sang checkpoint operation sa ila mga nasakopan para mabal-an kon sin-o ang nagasupak sa gun ban.

Samtang, masugod naman sa Oktubre 5 tubtob Oktubre 11 ang pag-file sang certificates of candidacy sang gusto magpapili sa barangay kag SK nga eleksyon samtang sa Oktubre 12 tubtob Oktubre 21 naman masugod ang campaign period.

Ginhimu ini nga tikang sang Comelec apisar sang pag-aprubar sang kongreso kag senado sa pagpa-isol sang Oktubre 2017 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa Mayo 2018 pero tubtob ginasulat ining balita wala pa ini napirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte para mangin lubos nga laye./PB