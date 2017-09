Brgy, SK elections posible sa Mayo 2018

Syudad sang ILOILO – Gin-anunsyo kahapon ni House Speaker Pantaleon Alvarez nga ginaduso nila nga hiwaton sa 2018 ang barangay kag Sangguniang Kabataan (SK) nga eleksyon.

Sunu kay Alvarez nga nahisugtan nila sa manubo nga panalgan sang kongreso nga isulon sa Mayo 2018 ang barangay kag SK nga eleksyon imbes nga subong nga Oktubre.

Pero gin-aku ni Alvarez nga naka-istorya si Senate President Aquilino “Kiko” Pimentel nga mas gusto sang senado nga hiwaton sa Oktubre 2018 ang eleksyon.

Bangod sini, tinguhaan ni Alvarez kag sang kongreso nga istoryahon ang senado para madesisyonan dayon kon san-o gid hiwaton ang barangay kag SK nga eleksyon.

“Napagkasundoan namin sa House of Representatives na ‘yong barangay elections i-postpone ngayong taon at gagawin ang eleksyon sa susunod na taon 2018. Yan ang direction ng House of Representatives. Ang version ng senado sa aking pagkaalam ay susunod na taon din pero sa buwan ng Oktubre next year,” hambal ni Alvarez.

Ginkalipay naman sang mga opisyales sa premier distrito ang anunsyo ni Alvarez bangod nga mapalawig pa ang ila nga termino kag pagserbisyo sa mga tawo.

Sa pihak nga bahin, gin-aprubahan na sang House of Representatives sa second reading ang hagna bill nga nagapa-isol sa barangay kag SK nga eleksyon sa Mayo 2018.

Sunu kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms chairman Sherwin Tugna, gin-aprubahan ini kahapon sang aga sa tunga sang plenary deliberations sa 2018 national budget.

Sa idalom sang House rules, ang hagna mahimu pagabotohan sa third kag final reading pagligad sang tatlo ka session days.

Sandig man sa hagna nga ang eleksyon nga natalana kontani sa maabot nga Oktubre 23, 2017 gina-isol sa ikaduha nga Lunes sang Mayo 2018. Ang masunod naman nga eleksyon gintalana sa ikaduha nga Lunes sang Mayo 2020 kag ang mga masunod hiwaton kada tapos sang tatlo ka tuig./PB