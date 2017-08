‘BUANG’ GINAPROTEHIRAN SANG RPA-ABB?

Syudad sang ILOILO – Padayun nga nagapanago sa rehiyon 6 ang gina-alegar drug lord nga si Richard “Buang” Prevendido kag gina-alegar nga ginaprotehiran sang Revolutionary Proletarian Army-Alex Bongcayao Brigade (RPA-ABB).

Sunu kay Superintendent Julius Balano, acting chief sang intelligence department sang Police Regional Office 6, yara gihapon sa rehiyon 6 si Prevendido kag ginapahayag ginaprotehiran sang mga katapo sang RPA-ABB.

Natukiban man, sunu kay Balano, nga nagapanago ini sa nabukid nga porsyon sang Iloilo kag kaiping nga mga probinsya.

“We received reports through text messages sent to us anonymously, we are validating this information because this is raw information, pero hindi natin pwde e-balewala lahat na news na pumpasok sa atin,” hambal ni Balano sa interbyu sa telepono.

Gindugang ni Balano nga nakabaton sila sang impormasyon sang tinalikdan nga bulan nga si Prevendido yara sa malayo nga lugar kag nakigsimpon sa mga Ati kag nagapakuno-kuno man kon kaisa nga Ati.

“May information rin na nakisalamuha siya sa mga Ati sa isang town sa Iloilo, but when we checked, he just reportedly left,” hambal ni Balano.

Nag-gwa man ang balita nga nagapanago ini sia sa isa ka resort sa malayo nga banwa kag nakit-an man nga naglabay sa ila balay sa dsitrito sang Mandurriao sakay sa pickup.

“Lahat-lahat na pumapasok na balita ay ina-assess natin and conduct operation baka makuha natin. Pero hindi yan lalayo dito kasi ito na ang kanyang comfort zone,” dugang pa sini.

Madumdoman nga sadtong Hunyo gin-alegar man sang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6 nga ginatago sang New People’s Army si Prevendido pero ginpanginwala ini sang mga rebelde.

Ginhambal man ni anay PDEA-6 Deputy Regional Director Levi Ortiz nga ginaprotehiran sang mga rebelde si Prevendido kabaylo sang kwarta pero kaangay sang una, hugot ini nga ginapanginwala sang grupo.

Nakabaton man si Ortiz sang impormasyon nga ginaprotehiran sang korap nga mga miembro sang pulis kag opisyal si Prevendido.

Si Prevendido ang ginakabig nga wanted sa nasyonal nga level kag may patong sa ulo nga P1.1 milyon. (Balita halin sa Panay News)/PB