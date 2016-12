CREW SANG TRAINING SHIP GINTIRO-PATAY

Syudad sang ILOILO – Patay ang maintenance crew sang training ship sang John B. Lacson Foundation Maritime University nga naka-dock sa Muelle Loney diri matapos ginluthang sang security guard kahapon sang kaagahon.

Adlaw na kahapon sang masapwan ang bangkay ni Edward Eucare, crew sang Capt. John B. Lacson, samtang wala naman nakita ang security guard sang barko nga si Edson Pelonia.

Sa imbestigasyon sang Iloilo City Police Station 1, may pilas tuga sang pagtiro sa dughan, likod kag tiyan ang biktima nga amo ang gintunaan sang iya pagkapatay on the spot.

Personal naman nga away sang duha ang ginatan-aw sang kapulisan nga motibo sang krimen. Ginapahayag nga nag-text pa sa kapitan sang barko si Pelonia nga nagasiling nga gin-unahan na lamang niya si Eucare kay tuyo man sia nga patyon sang biktima.

Samtang ginasulat ini nga balita, at large pa ang suspetsado./PB