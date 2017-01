Dalagita ginlugos sang pulis?

Syudad sang ILOILO – Nagdangop sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) kag Women and Children’s Protection Desk (WCPD) ang 16-anyos nga dalagita nga naga-alegar nga ginhimuslan sia sang isa ka pulis sa isa ka banwa sa cuarto distrito sang probinsya sang Iloilo.

Gin-updan si alyas Inday sang iya mga ginikanan para ireklamo ang isa ka police officer 2 nga gina-alegar sini nga naghimulos sa iya sadtong Enero 22.

Base sa alegasyon ni Inday, ginkuha sia sang pulis para magbantay sang bata sini pero sang Enero 22, naglakat ang bilog nga pamilya sang pulis sa syudad para magtan-aw sang Dinagyang Festival.

Nabilin lamang sa balay ang dalagita kag ang pulis kag diri na nga ginhimuslan sia.

Bangod sining hitabo, nag-bleeding ang dalagita rason nga ginpamangkot sang iya ginikanan gani nga nanugid na sia sang natabo sa iya.

Nagdesisyon man ang iya ginikanan nga ipa-idalom sia sa medical examination. Kag handa man sila nga magpasaka sang kaso batok sa pulis./PB