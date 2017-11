DARE program vs ilegal nga droga ginlunsar

Syudad sang ILOILO – Para mapahilayo sa ilegal nga droga ang mga kabataan, igapatuman ang Drug Abuse Resistance Education (DARE) program.

Kasunod ini sang pagpirma kahapon sang memorandum of agreement sa tunga sang Police Regional Office (PRO) 6, Department of Interior and Local Government (DILG) 6, Department of Education (DepEd) 6, Commission on Higher Education (CHED) 6, Bless our COPS Movement Inc., kag Battle Against Drugs.

Sunu kay Chief Supt. Cesar Hawthorne Binag, regional director sang PRO-6, daku nga bulig ang programa para maluwas ang mga kabataan sa pag-gamit sang ilegal nga droga.

Nagalaum man sia nga mangin epektibo ang programa kag masustiner ilabi pa nga mayor nga kampanya sang administrasyon subong ang away kontra sa ilegal nga droga.

Eksplikar pa ni Binag nga mapalapta sila sang mga train enforcers sa mga eskwelahan sa elementarya kag senior high school para mag-edukar sa mga kabataan kon paano makalikaw sa ilegal nga droga.

Sa karon, ang PRO-6 may kabug-osan nga 66 ka mga DARE officers nga ginpa-idalom sa 80 ka oras nga paghanas sa classroom management, teaching strategy, school curriculum, kag iban pa nga mga tulun-an nga makabulig sa mga estudyante.

Ginalauman nga makahimu ang DARE officers sang 10 ka mga lessons sa isa ka semana kaangay sang pagtudlo sa mga estudyante kon paano marekognisar kag malikawan ang pressure sa pag-gamit sang ilegal nga droga, paghatag sang impormasyon angut sa ilegal nga droga kag pagbulig para makaangkon sang self-esteem.

Luwas sini, ang DARE program makapasangkad man sang police visibility sa mga eskwelahan nga makabulig para mapahagan-hagan ang pagluntad sang insidente kaangay sang kinawatay./PB