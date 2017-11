Defensor, gin-imbitar ni Duterte sa ASEAN gala dinner

Syudad sang ILOILO – Maswerte si Gob. Arthur Defensor Sr. nga isa sia sa lima ka mga gobernador gikan sa 81 tanan ka mga gobernador sa Pilipinas nga gin-imbitar ni Presidente Rodrigo Duterte para magtambong sa Special Gala Celebration sang ika-50 nga anibersaryo sang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa Domingo sang gab-i sa SMX Convention Center, Syudad sang Pasay.

Ginpadal-an ni Duterte ang gobernador sang probinsya sang Iloilo sang sulat para imbitaron nga magtambong sa gala dinner kaupod ang mga delegado sang ASEAN.

Ang apat ka iban pa nga imbitado amo ang mga gobernador sang Aklan, Bohol, Pampanga, kag sang Ilocos Sur nga si Gob. Ryan Luis V. Singson nga amo man ang presidente sang League of Provinces of the Philippines.

Gilayon man nga nagkumpirmar si Defensor nga matambong sa tumalagsahon nga kahiwatan nga pasakopan man sang matag-as nga mga opisyal sang pungsod.

Sang ginpamangkot sang mga katapo sang media kon may ihambal ini kon mahatagan sang kahigayonan nga maka-istorya ang presidente, sabat ni Defensor: “I don’t know. Mabugnu lang man ako.”

Nahibaluan nga ikaduha na ini ka beses nga gin-imbitar sang presidente si Defensor. Ang una amo sadtong State of the Nation Address ni Duterte./PB