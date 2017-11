Defensor ginbida Capitol complex, awards sa SOPA

Syudad sang ILOILO – Nagsentro sa pagpatahom sang Iloilo Provincial Capitol Complex kag sa nabaton nga mga awards ang ika-pito nga State of the Province Address (SOPA) ni Gob. Arthur Defensor Sr. kahapon sa session hall sang Sangguniang Panlalawigan.

Ginpabugal ni Defensor sa 15 ka pahina nga SOPA ang plano nga pagpatahom sang Capitol complex nga ginpainan sang gobyerno probinsyal sang P400 milyon nga pundo. Ginasigahom niya nga mangin leisure park ang capitol grounds padulong sa Metro Iloilo Water District (MIWD) sa tion nga matapos na ang proyekto.

“Nagpain kita P400 million agud patahumon ang provincial complex paagi sa isa ka redevelopment plan nga magbaylo sang duag sini halin sa capitol grounds tubtob sa MIWD compound, isa ka leisure park ang aton mapabugal,” siling ni Defensor.

Ginpasiguro man sang gobernador nga tapuson ang ambisyoso nga proyekto antes sia magbiya sa kapitolyo probinsyal sa Hunyo 2019.

Nahibaluan pa nga sa P400 milyon nga pundo, katunga sini ang gamiton sa pag-improbar sang landscape halin sa capitol grounds padulong sa MIWD samtang ang katunga ginpain para sa pagtukod sang anum ka panalgan nga parking building.

Handum sang gobernador nga matingob ang Capitol complex sa ginatukod subong nga Western Visayas Regional Museum nga madali naman lang matapos.

“The ambitious project aim to integrate the old Iloilo Provincial Jail which will become the Western Visayas Regional Museum and now nearing completion,” dugang sang gobernador.

Pamaagi man ini ni Defensor para mapabugal sang mga empleyado sa kapitolyo ang proyekto nga indi lang makabulig sa pagtib-ong sang turismo kundi magatatak sa paminsaron sang mga Ilonggo.

“We are redeveloping today the Capitol grounds of the future. People will forget what we say about Iloilo but they will never forget what we did for Iloilo,” dugang pa sini.

Luwas sa Capitol complex, ginpabugal man ni Defensor ang mga nabaton nga awards sang probinsya kaangay sang Seal of Good Housekeeping gikan sa Department of Interior and Local Government kon sa diin nangin grand slam winner ang probinsya subongman ang pagkilala sa Public Employment Service Office – Iloilo nga grand slam winner sa bug-os nga rehiyon 6.

Ang paghimakas sang Bantay Dagat nga nakakuha sang pagdayaw gikan sa luwas sang pungsod bangod sang kampanya kontra sa ilegal nga pagpangisda ang ginpadayaw man sini kag ang pagkilala sa Provincial Social Welfare and Development Office bilang charitable organization nga nagasuporta sa mga persons with disability.

Ginpabugal man sang gobernador ang pag-improbar sang mga district hospitals sa pagpanguna sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Cabatuan nga ginkilala sang Department of Health bilang may kampiyon nga performance sa new born screening subongman ang pagtukod sang 46 ka mga school-based teen centers sa probinsya sa idalom sang Iloilo Provincial Population Office.

Kag siempre, wala gid nalimtan nga hinambitan ni Defensor ang paghimakas sang gobyerno probinsyal sa pagpasemento sang mga provincial kag barangay roads sa bug-os nga probinsya./PB