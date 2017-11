Defensor ma-deliver SOPA sa Nob. 7

Syudad sang ILOILO – Maga-deliver sang iya ika-anum nga State of the Province Address (SOPA) si Gob. Arthur Defensor Sr. sa session hall sang Sangguniang Panlalawigan (SP) sa Martes, Nobyimbre 7 sang hapon.

Posible nga second to the last na ini nga SOPA ni Defensor bilang gobernador sang probinsya sang Iloilo bangod nga matakop na ang iya termino sa 2019.

Ginapaabot nga mangin kaundan sang SOPA ni Defensor ang mga hinimuan sini sa inprasktraktura kag ang impact sang mga nabaton nga award sang probinsya sa mga pumoluyo kag kabanwahanan.

“Significant accomplishments nga nahimu naton for the past year. Kag madamo kita sang i- highlight dira like capitol re-development kag ang aton mga hospital facility improvement,” siling naman ni Provincial Administrator Raul Banias angut sa paabuton sa SOPA sang gobernador.

Kaangay naman sang kinaandan, tambongan sang SOPA sang mga katapo sang SP, alkalde sa 42 ka mga banwa lakip na ang Syudad sang Passi, regional kag provincial directors, chiefs sang 12 ka mga district hospitals, department heads, kag iban pa nga mga empleyado sang kapitolyo probinsyal./PB