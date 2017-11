Defensor nagabuylog sa kasubo ni Mabilog

Syudad sang ILOILO – Nagabuylog si Gob. Arthur Defensor. Sr sang probinsya sang Iloilo sa kasubo nga nabatyagan sang pamilya ni anay Mayor Jed Patrick Mabilog sining syudad.

Sunu kay Defensor nga naga-upod sia sa kasubo sang pamilya sang anay alkalde matapos nga wala gid sini natapos ang termino matapos nga ginserbehan sang Department of Interior and Local Government 6 sang dismissal order nga ginpapanaog sang Office of the Ombudsman sang Lunes.

Nagapati man ang gobernador nga sa idalom sang liderato ni Mabilog natinguhaan sini nga mapa-uswag ang syudad nga karon ginapabugal na sang mga Ilonggo.

Dugang pa niya nga dapat anay nga hulaton ang resulta sang pag-apelar sang kampo sang anay alkalde sa Court of Appeals.

Samtang, ginpanginbulahan man ni Defensor ang nagtal-os sa posisyon ni Mabilog nga si Mayor Jose Espinosa III nga nagsumpa na sa opisina sang Liga ng mga Barangay-Iloilo City president nga si Reyland Hervias sang Lunes man.

Nagapati sia nga padayunon ni Espinosa ang matahom nga mga proyekto nga ginsugoran ni Mabilog para masiguro nga padayun ang pag-uswag sang syudad.

Matandaan nga ginkasohan si Mabilog sang grave misconduct kag dishonesty ni anay Provincial Administrator Manuel Mejorada bangod sang indi ma-eksplikar nga manggad sandig man sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sini humalin 2012 tubtob 2013 kon sa diin nagsaka sang P8.9 milyon ang manggad sang anay alkalde./PB