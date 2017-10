Distribusyon native nga manok imbestigaran sang ad hoc committee

Syudad sang ILOILO – Nagtukod sang ad hoc committee si acting city mayor Jose Espinosa III agud magpatigayon sang fact-finding investigation sa gina-alegar irregularities sa pagpatuman sang integrated community food production program (ICFPP) livestock component.

Paagi sa executive order (EO) no. 96, gintukod ni Espinosa ang ad hoc committee nga ginapamunoan ni Atty. Mary Milagros Hechanova, legal officer IV sang City Legal Office (CLO) bilang chairman kag mga miembro nga sanday Atty. Fhymore Gascon, kag Atty. Mark Piad, lunsay City Legal Officer III sang CLO. Mangin kabahin sang secretariat sanday Atty. Jahn Rey Gonzaga kag Atty. Love Faith Hayco, legal assistants II sang CLO, Shyra Mar. B. Chavez kag Esther Grace L. Casidsid, jobhire contractors sang CLO.

Ginasaad sa EO nga mangin trabaho sang komitiba ang pag-imbestigar sa gina-alegar irregularities sa proyekto kag may poder man nga ipatawag ang natungdan nga personalidad nga may kahilabtanan sa isyu kag kag magtipon sang mga dokumento nga makahatag sang kasanagan sa anomaliya.

Ginhatagan man ni Espinosa sang 15 lang ka adlaw ang komitiba nga tapuson kag ipasa ang ila report sa ila opisina.

Matandaan nga nangin isyu ang underweight nga delivery sang mga manok sang Food Wealth Agro Vet Trading. Base sa term of reference, 300 grams dapat ang kabug-aton sang mga manok apang natukiban nga may gin-deliver nga mga piso pa samtang ang iban may mga balati-an.

Ang proyekto ginpatuman sang City Agriculture Office nga ginpondohan sang National Anti Poverty Commission.

Una diri nghimu man sang ila kaugalingon nga imbestigasyon ang Sangguniang Panlungsod./PB