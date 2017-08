Drilon, suportado pagbalik ni Treñas bilang alkalde

Syudad sang ILOILO – Ginaduso ni Senador Franklin Drilon ang pagbalik ni Lone District Congressman Jerry Treñas sa pagka-alkalde sang Syudad sang Iloilo.

Sunu kay Drilon, matapos na ang termino ni Treñas kag mahimu ini makabalik sa renda sang syudad.

“Ti daw maayo man nga magbalik sia (Treñas). Kon sige pa sia. Akon ni ya ya ha, kon magdalagan si Jerry (Treñas), Jerry akon nga kandidato,” pahayag ni Drilon.

Ining pahayag sang senador sang iya pagsuporta kay Treñas natabo tion sang iya speech sa inagurasyon sang Esplanade 1 extension sa Sen. Benigno Aquino Jr. Avenue (Diversion Road) kag Brgy. San Rafael, Mandurriao-Brgy. Nabitasan. La Paz bypass road sadtong Sabado.

Ginpahayag pa ni Drilon nga bisan magkatuhay ang partido sang mga politiko, kon nagahugpong sila magapadayun ang pag-uswag sang Syudad sang Iloilo

“Ah! Diri ya what is important diri sa Iloilo when political leaders unite, we will continue with the progress of Iloilo,” sunu sa Ilonggo nga senador.

Nahibaluan nga magatapos na ang termino ni Treñas bilang lone district congressman kag nagpahayag na ini nga magapahuway na sa politika.

Pero indi pa maathag kon nagkambyo na ang una nga desisyon ni Treñas nga indi magpahuway sa politika karon nga nagpahayag sang suporta sa iya si Drilon apisar nga katapo na sia sang PDP-Laban kag si Drilon nagapabilin sa Liberal party./PB