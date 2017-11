DRUG DEN GINSALAKAY, 6 TIKLO

Syudad sang ILOILO – Arestado ang anum ka mga persona sang ginsalakay sang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6 ang ginapatihan drug den sa Barangay Seminario, distrito sang Jaro alas-dos sang hapon kahapon.

Nakilala ang mga arestado kanday Maribel Hulleza nga amo ang subject sa operation kag ginapasuni drug den maintainer, Hernani Tipanan, Reynaldo Cavintoy, Robert Alipat, Julmar Taub, kag Edwardo Pineda.

Sunu sa PDEA-6, nakabaton sila sang impormasyon nga ginagamit nga drug den ang balay nga gina-istaran ni Hulleza rason nga ila gin-operate paagi sa buy-bust operation.

Nagmadinalag-on man ang buy-bust kon sa diin nabaklan sang isa ka plastic sachet sang ginapasuni shabu balor P500 si Hulleza.

Samtang naaktohan naman sang mga otoridad ang lima pa ka mga lalaki sa sulod kag nakuhaan sang mga plastic sachets sang gina-alegar shabu nga nagabug-at sang 52 gramos nga ginabanta may street value nga P460,000.

Nakuha man dugang sa paghinakop sang mga arestado ang pusil, bala, cellphone, kag drug paraphernalia kaangay sang aluminum foil kag lighter.

Sa interbyu sang mga katapo sang media kay David Garcia, public information officer sang PDEA-6, on and off ang pag-operate sang nasambit nga drug den bangod nga nagserbe man ini nga boarding house.

Ginakonsiderar man sang PDEA-6 ang operation nga high impact operation (HIO) bangod nga madamo sang nadakpan kag nakarekober sila sang masobra 30 gramos sang ginapasuni shabu.

“We considered this as HIO, High Impact Operation. Different from HVT kay ini ya drug den tapos damo kita na-aresto and ang nakuha naton nga drug nakalab-ot sa threshold nga 30 grams,” siling ni Garcia.

Nahunong na subong sa karsel sang PDEA-6 ang mga arestado para atubangon ang ila kaso nga pagbayolar sang Sections 5, 6, 7, 11, 12, kag 15 sang Article II sang RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002./PB