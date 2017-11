DUTERTE, POSIBLE MAGTAMBONG SA DINAGYANG 2018

Syudad sang ILOILO – Ginalauman nga magatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa pagsaulog sang 50th Dinagyang Festival sa Enero 27 tubtob 28, 2018.

Sunu kay Mayor Jose Espinosa III, nagtawag ang appointment office sang Malakanyang sa iya nga i-reiterate ang iya verbal instruction nga iya una ginpalambot kay Presidential Assistant for Visayas Michael Dino sang nagbisita ini sa syudad sang tinalikdan nga duha ka semana.

Sa karon naman, ginahanda na sang talatapan ni Espinosa ang imbitasyon kag ipadala nila gilayon sa appointment office sang presidente.

Samtang, daku gid ang pasalamat ni Espinosa kay Dino nga nagpalambot sang mensahe sa presidente nga gina-agda ini sa 50th Dinagyang festival.

“Officially we are preparing the letter and we will send it immediately to the appointment office of the President. We are thankful to Secretary Dino who relayed to the President that we are inviting him to the 50th Dinagyang Festival,” dugang pa sang alkalde.

Nagasalig man sia nga maabot gid ang presidente bangod mismo ang appointment office na sini ang nagtawag sa iya opisina.

Nagapati man si Espinosa nga ang tuyo sang presidente nga magtambong sa Dinagyang Festival mangin alagyan man nga makita sini kon ano ang matuod nga sitwasyon sa Iloilo.

“Meaning to say nga sa iya assessment siguro lain na…paabuton ta lang sia di to see what is happening,” pahayag pa ni Espinosa.

Sa nahibaluan, madamo lamang sang negatibo nga label si Duterte sa syudad bangod sa isyu sang ilegal nga droga.

Sa madumdoman, si anay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo ang ulihi nga presidente sang pungsod nga nagtambong sa Dinagyang Festival sadtong 2006./PB